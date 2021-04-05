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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Уиком Уондерерс
Ротерхэм - Уиком Уондерерс: обзор матча 05 апреля 2021
Ротерхэм
05.04.2021, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
0 : 3
Завершен
Уиком Уондерерс
2'
А. Мускве
24'
Д. МакКарти
83'
Д. Уилер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Уиком Уондерерс
87'
Замена
Г. МакКлири
️️️️
А. Мускве
87'
Замена
Д. Хорган
️️️️
К. Томпсон
83'
ГОЛ! 0:3!
Д. Уилер
Пас отдал
А. Акинфенва
78'
Замена
А. Акинфенва
️️️️
У. Икпеазу
Замена
Р. Гилс
️️️️
Д. Линдси
76'
Замена
Д. Херст
️️️️
Ф. Ладапо
76'
68'
Желтая карточка
У. Икпеазу
52'
Желтая карточка
Д. Уилер
Желтая карточка
М. Крукс
49'
46'
Замена
Д. Уилер
️️️️
А. Мехмети
Замена
Ч. Огбене
️️️️
Д. Барласер
46'
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
Б. Уайлс
46'
44'
Замена
Э. Стюарт
️️️️
Д. Якобсон
24'
ГОЛ! 0:2!
Д. МакКарти
Пас отдал
У. Икпеазу
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Мускве
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
29
Джейми Линдси
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Уиком Уондерерс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
35
Деннис Адениран
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
2
Джек Гриммер
ПП
44
Фред Оньединма
ПП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Ротерхэм
31
Джамал Блэкмэн
ВР
3
Райан Гилс
ЛП
27
Чидозие Огбене
ЛВ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
15
Trevor Clarke
ЦФ
4
Matthew Olosunde
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Уиком Уондерерс
21
Райн Оллсоп
ВР
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
7
Дэвид Уилер
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
20
Скотт Кашкет
ПВ
16
Giles Phillips
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
2-5-3
1
Йоханссон
2
45
Хардинг
4
Барласер
25
Крукс
26
Уайлс
10
Уинг
29
Линдси
45
Ладапо
14
Смит
20
3-4-1-2
13
Стокдейл
20
Найт
26
МакКарти
3
Якобсон
44
Оньединма
35
Адениран
6
Томпсон
2
Гриммер
9
Мехмети
15
Мускве
9
Икпеазу
45
Ладапо
15
Херст
15
Херст
45
Ладапо
29
Линдси
3
Гилс
3
Гилс
29
Линдси
4
Барласер
27
Огбене
27
Огбене
4
Барласер
26
Уайлс
8
Джозефзун
8
Джозефзун
26
Уайлс
3
Якобсон
26
Стюарт
26
Стюарт
3
Якобсон
9
Мехмети
7
Уилер
7
Уилер
9
Мехмети
9
Икпеазу
20
Акинфенва
20
Акинфенва
9
Икпеазу
15
Мускве
12
МакКлири
12
МакКлири
15
Мускве
6
Томпсон
7
Хорган
7
Хорган
6
Томпсон
Остались в запасе
Ротерхэм
Уиком Уондерерс
21
Shaun MacDonald
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
15
Trevor Clarke
ЦФ
4
Matthew Olosunde
ЦФ
31
Джамал Блэкмэн
ВР
Главный тренер
Пол Уорн
21
Райн Оллсоп
ВР
16
Giles Phillips
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
20
Скотт Кашкет
ПВ
Главный тренер
Гари Уэддок
Остались в запасе
21
Shaun MacDonald
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
15
Trevor Clarke
ЦФ
4
Matthew Olosunde
ЦФ
31
Джамал Блэкмэн
ВР
Остались в запасе
21
Райн Оллсоп
ВР
16
Giles Phillips
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
20
Скотт Кашкет
ПВ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Гари Уэддок
Статистика матча Ротерхэм - Уиком Уондерерс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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Ротерхэм
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