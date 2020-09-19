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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Миллуолл
Ротерхэм - Миллуолл: обзор матча 19 сентября 2020
Ротерхэм
19.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
0 : 1
Завершен
Миллуолл
50'
Д. Уоллес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Миллуолл
82'
Замена
M. Smith
️️️️
М. Беннетт
76'
Желтая карточка
М. Уоллес
Замена
М. Крукс
️️️️
Д. Линдси
76'
74'
Замена
Ш. Уилльямс
️️️️
М. Ромео
74'
Замена
М. Уоллес
️️️️
С. Мэлони
Замена
Б. Уайлс
️️️️
K. Sadlier
66'
Замена
Д. Херст
️️️️
Ф. Ладапо
66'
64'
Желтая карточка
С. Мэлони
50'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уоллес
Пас отдал
М. Беннетт
Желтая карточка
M. Ihiekwe
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
31
Джамал Блэкмэн
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
29
Джейми Линдси
ЦП
23
Kieran Sadlier
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
3
Joe Mattock
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
18
Райан Леонард
ЦФ
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
26
Бен Уайлс
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
15
Джордж Херст
ЦФ
9
Кайл Вассел
ЦФ
19
Микель Миллер
ЦФ
Миллуолл
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
2-1-1-5
31
Блэкмэн
2
45
Хардинг
29
Линдси
27
Огбене
3
14
Смит
45
Ладапо
21
20
3-2-2-3
33
Биалковски
4
Хатчинсон
2
Ромео
15
2
Мэлони
5
Купер
18
Вудс
17
Уоллес
18
Леонард
10
Беннетт
9
Брэдшоу
45
Ладапо
15
Херст
15
Херст
45
Ладапо
23
26
Уайлс
26
Уайлс
23
29
Линдси
25
Крукс
25
Крукс
29
Линдси
10
Беннетт
17
17
10
Беннетт
2
Мэлони
3
Уоллес
3
Уоллес
2
Мэлони
2
Ромео
6
Уилльямс
6
Уилльямс
2
Ромео
Остались в запасе
Ротерхэм
Миллуолл
1
Виктор Йоханссон
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
9
Кайл Вассел
ЦФ
19
Микель Миллер
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
1
Joe Wright
ЦФ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Остались в запасе
1
Виктор Йоханссон
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
9
Кайл Вассел
ЦФ
19
Микель Миллер
ЦФ
Остались в запасе
1
Joe Wright
ЦФ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Ротерхэм - Миллуолл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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