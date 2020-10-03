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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Хаддерсфилд Таун
Ротерхэм - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 03 октября 2020
Ротерхэм
03.10.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
1 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
33'
Б. Уайлс
90+6'
A. MacDonald (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Хаддерсфилд Таун
90'
+6
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
A. MacDonald
83'
Желтая карточка
Р. Стирмен
83'
Замена
А. Дьякаби
️️️️
И. Мбенза
Желтая карточка
J. Mattock
80'
78'
Замена
M. Daly
️️️️
Ж. Бакуна
Замена
Д. Линдси
️️️️
S. MacDonald
75'
Замена
К. Вассел
️️️️
Ф. Ладапо
70'
Замена
М. Смит
️️️️
Д. Херст
52'
ГОЛ! 1:0!
Б. Уайлс
Пас отдал
K. Sadlier
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
31
Джамал Блэкмэн
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
25
Мэтт Крукс
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
3
Joe Mattock
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
7
Исаак Мбенза
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
29
Джейми Линдси
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
9
Кайл Вассел
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
19
Микель Миллер
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
2
Жоэл Перейра
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
10
Matty Daly
ЦП
27
Адама Дьякаби
ЦП
12
Mustapha Olagunju
ЦФ
2-2-5
31
Блэкмэн
2
45
Хардинг
25
Крукс
26
Уайлс
23
15
Херст
45
Ладапо
21
3
4-1-3-2
29
Хамер
2
Пипа
23
Сарр
19
Стирмен
15
Тоффоло
6
Эйтинг
7
Мбенза
6
Хогг
7
Бакуна
22
Кэмпбелл
37
Корома
45
Ладапо
9
Вассел
9
Вассел
45
Ладапо
21
29
Линдси
29
Линдси
21
15
Херст
14
Смит
14
Смит
15
Херст
7
Бакуна
10
10
7
Бакуна
7
Мбенза
27
Дьякаби
27
Дьякаби
7
Мбенза
Остались в запасе
Ротерхэм
Хаддерсфилд Таун
1
Виктор Йоханссон
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
19
Микель Миллер
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
2
Жоэл Перейра
ВР
12
Mustapha Olagunju
ЦФ
21
Демеако Духани
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
1
Виктор Йоханссон
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
19
Микель Миллер
ЦФ
Остались в запасе
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
2
Жоэл Перейра
ВР
12
Mustapha Olagunju
ЦФ
21
Демеако Духани
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Ротерхэм - Хаддерсфилд Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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