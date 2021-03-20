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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Ротерхэм
Бристоль Сити - Ротерхэм: обзор матча 20 марта 2021
Бристоль Сити
20.03.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
0 : 2
Завершен
Ротерхэм
44'
М. Смит
74'
Р. Вуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Ротерхэм
90'
+3
Желтая карточка
Д. Херст
88'
Замена
T. Clarke
️️️️
Л. Уинг
87'
Замена
S. MacDonald
️️️️
Д. Барласер
87'
Замена
Д. Херст
️️️️
М. Смит
Желтая карточка
Л. Уолш
85'
75'
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
Ф. Ладапо
74'
ГОЛ! 0:2!
Р. Вуд
Пас отдал
Д. Барласер
65'
Замена
M. Olosunde
️️️️
Р. Гилс
Замена
Х. Лэнсбери
️️️️
К. Палмер
59'
Замена
А. Семеньо
️️️️
Ф. Дьедиу
59'
44'
ГОЛ! 0:1!
М. Смит
Пас отдал
У. Хардинг
Замена
З. Винер
️️️️
Т. Калас
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
8
Лайам Уолш
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
4
Даниэль Барласер
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
45
Фредди Ладапо
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
6
Ryley Towler
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
28
Sam Pearson
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Ротерхэм
31
Джамал Блэкмэн
ВР
26
Бен Уайлс
ЦП
4
Matthew Olosunde
ЦФ
15
Trevor Clarke
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
4-4-2
25
Бентли
26
Калас
2
Сессеньон
5
Мариаппа
32
Хант
8
Уолш
47
О'Доуда
45
Палмер
4
Массенго
18
Дьедиу
21
Уэллс
3-4-3
1
Йоханссон
6
Вуд
2
45
Хардинг
4
Барласер
25
Крукс
10
Уинг
3
Гилс
14
Смит
20
45
Ладапо
26
Калас
26
Винер
26
Винер
26
Калас
45
Палмер
23
Лэнсбери
23
Лэнсбери
45
Палмер
18
Дьедиу
42
Семеньо
42
Семеньо
18
Дьедиу
3
Гилс
4
4
3
Гилс
10
Уинг
15
15
10
Уинг
4
Барласер
21
21
4
Барласер
14
Смит
15
Херст
15
Херст
14
Смит
45
Ладапо
8
Джозефзун
8
Джозефзун
45
Ладапо
Остались в запасе
Бристоль Сити
Ротерхэм
1
Макс О'Лири
ВР
19
Тайрик Бакинсон
ОП
6
Ryley Towler
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
28
Sam Pearson
ЦФ
6
Адам Надь
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
31
Джамал Блэкмэн
ВР
23
Kieran Sadlier
ЦФ
26
Бен Уайлс
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
19
Тайрик Бакинсон
ОП
6
Ryley Towler
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
28
Sam Pearson
ЦФ
6
Адам Надь
ЦП
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
23
Kieran Sadlier
ЦФ
26
Бен Уайлс
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Бристоль Сити - Ротерхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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