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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Дерби Каунти
Ротерхэм - Дерби Каунти: обзор матча 03 февраля 2021
Ротерхэм
03.02.2021, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
3 : 0
Завершен
Дерби Каунти
77'
M. Ihiekwe
82'
М. Смит
88'
Р. Гилс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Дерби Каунти
90'
+5
Желтая карточка
Л. Сибли
Замена
S. MacDonald
️️️️
Б. Уайлс
90'
+2
ГОЛ! 3:0!
Р. Гилс
88'
87'
Замена
Л. Сибли
️️️️
К. Казим-Ричардс
87'
Замена
Б. Банингиме
️️️️
Г. Шинни
Замена
Ф. Ладапо
️️️️
М. Смит
84'
Замена
A. MacDonald
️️️️
Д. Линдси
84'
Желтая карточка
М. Крукс
83'
ГОЛ! 2:0!
М. Смит
82'
ГОЛ! 1:0!
M. Ihiekwe
Пас отдал
М. Смит
77'
72'
Замена
L. Gregory
️️️️
М. Уогхорн
72'
Замена
П. Робертс
️️️️
К. Йозвяк
Замена
Р. Гилс
️️️️
M. Olosunde
69'
Замена
Л. Уинг
️️️️
Д. Барласер
69'
65'
Желтая карточка
М. Берд
59'
Желтая карточка
Г. Шинни
Желтая карточка
Б. Уайлс
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
26
Бен Уайлс
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
4
Matthew Olosunde
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Дерби Каунти
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
20
Andre Wisdom
ЦЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
29
Мартин Уогхорн
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Ротерхэм
31
Джош Викерс
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
10
Льюис Уинг
ЦП
33
Jake Southern-Cooper
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
15
Trevor Clarke
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
15
Теден Менжи
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
6
Бени Банингиме
ЦП
8
Луи Уотсон
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
19
Lee Gregory
ЦФ
3-4-3
1
Йоханссон
6
Вуд
4
Робертсон
45
Хардинг
26
Уайлс
4
Барласер
25
Крукс
29
Линдси
14
Смит
4
20
4-4-2
1
Маршалл
20
14
Бирн
5
Кларк
3
Бьюкэнан
4
Шинни
18
Берд
12
Найт
29
Уогхорн
91
Казим-Ричардс
72
Йозвяк
14
Смит
45
Ладапо
45
Ладапо
14
Смит
4
3
Гилс
3
Гилс
4
26
Уайлс
21
21
26
Уайлс
29
Линдси
2
2
29
Линдси
4
Барласер
10
Уинг
10
Уинг
4
Барласер
4
Шинни
6
Банингиме
6
Банингиме
4
Шинни
72
Йозвяк
16
Робертс
16
Робертс
72
Йозвяк
91
Казим-Ричардс
32
Сибли
32
Сибли
91
Казим-Ричардс
29
Уогхорн
19
19
29
Уогхорн
Остались в запасе
Ротерхэм
Дерби Каунти
33
Jake Southern-Cooper
ЦФ
31
Джош Викерс
ВР
15
Trevor Clarke
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
15
Теден Менжи
ЦЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
33
Jake Southern-Cooper
ЦФ
31
Джош Викерс
ВР
15
Trevor Clarke
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
Остались в запасе
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
15
Теден Менжи
ЦЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Ротерхэм - Дерби Каунти
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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