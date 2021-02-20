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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Ротерхэм
Норвич Сити - Ротерхэм: обзор матча 20 февраля 2021
Норвич Сити
20.02.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
1 : 0
Завершен
Ротерхэм
17'
Т. Пукки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Ротерхэм
Замена
А. Теттей
️️️️
М. Вранчич
90'
+5
Замена
Л. Рупп
️️️️
Т. Кантвелл
90'
84'
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
У. Хардинг
76'
Замена
K. Sadlier
️️️️
М. Крукс
67'
Замена
Д. Херст
️️️️
М. Смит
67'
Замена
Ф. Ладапо
️️️️
Д. Барласер
59'
Желтая карточка
M. Ihiekwe
46'
Замена
M. Olosunde
️️️️
A. MacDonald
ГОЛ! 1:0!
Т. Пукки
Пас отдал
Э. Буэндия
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Кенни МакЛин
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
25
Мэтт Крукс
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Норвич Сити
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
18
Якоб Серенсен
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
26
Киран Доуэлл
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
12
Daniel Barden
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
Ротерхэм
31
Джамал Блэкмэн
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
4
Matthew Olosunde
ЦФ
15
Trevor Clarke
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Крул
13
Яннулис
4
Хэнли
4
Циммерманн
3
Ааронс
34
Скипп
23
МакЛин
8
Вранчич
10
Кантвелл
20
Пукки
10
Буэндия
3-5-2
1
Йоханссон
4
Робертсон
45
Хардинг
2
25
Крукс
26
Уайлс
4
Барласер
10
Уинг
3
Гилс
20
14
Смит
10
Кантвелл
10
Рупп
10
Рупп
10
Кантвелл
8
Вранчич
6
Теттей
6
Теттей
8
Вранчич
2
4
4
2
25
Крукс
23
23
25
Крукс
14
Смит
15
Херст
15
Херст
14
Смит
4
Барласер
45
Ладапо
45
Ладапо
4
Барласер
45
Хардинг
8
Джозефзун
8
Джозефзун
45
Хардинг
Остались в запасе
Норвич Сити
Ротерхэм
12
Daniel Barden
ЦФ
11
Онель Эрнандес
ПВ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
18
Якоб Серенсен
ЦП
26
Киран Доуэлл
ЦП
33
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
31
Джамал Блэкмэн
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
15
Trevor Clarke
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
12
Daniel Barden
ЦФ
11
Онель Эрнандес
ПВ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
18
Якоб Серенсен
ЦП
26
Киран Доуэлл
ЦП
33
Адам Айда
ЦФ
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
15
Trevor Clarke
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Норвич Сити - Ротерхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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