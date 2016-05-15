Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Кристиан Дзаккардо
Статистика
Кристиан Дзаккардо - статистика
Завершил карьеру
21 декабря 1981 (44), Формиджине
#5 | Защитник
184 см | 77 кг
Италия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Германия. Бундеслига 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Германия. Бундеслига 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карпи
27
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Карпи
1 : 3
08.05.2016
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Ювентус
2 : 0
01.05.2016
Карпи
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Карпи
1 : 0
25.04.2016
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
0 : 0
21.04.2016
Карпи
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Карпи
4 : 1
16.04.2016
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
1 : 0
09.04.2016
Карпи
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Карпи
1 : 3
02.04.2016
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Верона
1 : 2
20.03.2016
Карпи
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Карпи
2 : 1
13.03.2016
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Болонья
0 : 0
06.03.2016
Карпи
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Карпи
1 : 1
28.02.2016
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Торино
0 : 0
21.02.2016
Карпи
1' - 90'
55'
Италия. Серия А, 25 тур
Карпи
1 : 3
12.02.2016
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
1 : 0
07.02.2016
Карпи
13' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
2 : 1
03.02.2016
Карпи
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Карпи
1 : 1
30.01.2016
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Интер
1 : 1
24.01.2016
Карпи
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Карпи
2 : 1
17.01.2016
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Карпи
2 : 1
09.01.2016
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
0 : 0
06.01.2016
Карпи
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Карпи
2 : 3
20.12.2015
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Эмполи
3 : 0
13.12.2015
Карпи
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Карпи
0 : 0
06.12.2015
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Дженоа
1 : 2
29.11.2015
Карпи
1' - 90'
80'
Италия. Серия А, 13 тур
Карпи
1 : 2
22.11.2015
Кьево
1' - 90'
83'
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
1 : 0
08.11.2015
Карпи
1' - 77'
64'
Италия. Серия А, 11 тур
Карпи
0 : 0
01.11.2015
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 1
28.10.2015
Карпи
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Карпи
1 : 2
24.10.2015
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
3 : 0
18.10.2015
Карпи
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Карпи
2 : 1
03.10.2015
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Рома
5 : 1
26.09.2015
Карпи
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Карпи
0 : 0
23.09.2015
Наполи
1' - 90'
13'
Италия. Серия А, 4 тур
Карпи
0 : 1
20.09.2015
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Палермо
2 : 2
13.09.2015
Карпи
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
2 : 1
29.08.2015
Эмполи
Был в запасе
Главные новости
Соболев – болельщику «Зенита»: «Закусывай, родной»
09:50
3
Мостовой рассказал об изменениях в «Локомотиве», которые произошли после его перехода
09:37
«Челси» объявил об уходе Боули из клуба
09:30
Месси выиграл 49-й трофей в карьере
09:18
1
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
Видео
Соболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
9
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
2
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
10
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+