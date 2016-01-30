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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Карпи - Палермо
Карпи - Палермо: обзор матча 30 января 2016
Карпи
30.01.2016, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 1
Завершен
Палермо
74'
М. Манкозу (П)
25'
А. Джилардино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпи - Палермо
74'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
Желтая карточка
Г. Летизия
74'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Манкозу
74'
Замена
М. Крими
️️️️
Ф. Поли
70'
68'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
А. Джилардино
Замена
М. Манкозу
️️️️
Д. Мбакогу
60'
57'
Замена
А. Трайковски
️️️️
Р. Квайсон
Замена
К. Ласанья
️️️️
И. Кофи
45'
33'
Желтая карточка
Ф. Васкес
Желтая карточка
И. Кофи
32'
29'
Желтая карточка
Р. Квайсон
25'
ГОЛ! 0:1!
А. Джилардино
Пас отдал
О. Хильемарк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпи
27
Вид Белец
ВР
5
Фабрицио Поли
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
20
Лоренцо Лолло
ЦП
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
20
Франко Васкес
АП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Джованни Тедеско
Карпи
23
Зелько Бркич
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Палермо
46
Фабрицио Аластра
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
3
Андреа Рисполи
ПП
32
Урош Джурджевич
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
22
Норберт Балог
ЦФ
3-2-4-1
27
Белец
5
Гальоло
6
Романьоли
3
Летизия
5
Поли
5
Дзаккардо
5
Кофи
23
Ди Гаудио
20
Лолло
8
Бьянко
10
Мбакогу
3-4-1-2
70
Соррентино
18
Гольданига
5
Струна
21
Гонсалес
18
Яяло
18
Чочев
33
Лазаар
7
Хильемарк
20
Васкес
19
Квайсон
19
Джилардино
5
Поли
17
Крими
17
Крими
5
Поли
5
Кофи
15
Ласанья
15
Ласанья
5
Кофи
10
Мбакогу
25
Манкозу
25
Манкозу
10
Мбакогу
19
Джилардино
4
Кристанте
4
Кристанте
19
Джилардино
19
Квайсон
7
Трайковски
7
Трайковски
19
Квайсон
Остались в запасе
Карпи
Палермо
20
Стефано Сабелли
ПЗ
23
Зелько Бркич
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
46
Фабрицио Аластра
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
3
Андреа Рисполи
ПП
32
Урош Джурджевич
ЦФ
22
Норберт Балог
ЦФ
Главный тренер
Джованни Тедеско
Остались в запасе
20
Стефано Сабелли
ПЗ
23
Зелько Бркич
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
Остались в запасе
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
46
Фабрицио Аластра
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
3
Андреа Рисполи
ПП
32
Урош Джурджевич
ЦФ
22
Норберт Балог
ЦФ
Главный тренер
Джованни Тедеско
Статистика матча Карпи - Палермо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Циттаделла
2 : 2
18.08.2019
Карпи
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
2 : 0
29.11.2017
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
3 : 3
12.08.2017
Салернитана
Италия. Кубок, 1/32 финала
Перуджа
2 : 1
13.08.2016
Карпи
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Альберто Бралья
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