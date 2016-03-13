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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Карпи - Фрозиноне
Карпи - Фрозиноне: обзор матча 13 марта 2016
Карпи
13.03.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
2 : 1
Завершен
Фрозиноне
27'
Р. Бьянко
89'
Д. Де Гузман (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпи - Фрозиноне
Желтая карточка
Г. Летизия
90'
+5
89'
Желтая карточка
Д. Соддимо
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Де Гузман
89'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
М. Манкозу
76'
67'
Желтая карточка
А. Рози
Замена
М. Крими
️️️️
Р. Бьянко
66'
63'
Замена
Д. Соддимо
️️️️
М. Гори
Желтая карточка
Л. Паскиути
61'
Замена
К. Ласанья
️️️️
Л. Лолло
59'
ГОЛ! 1:0!
Р. Бьянко
Пас отдал
Л. Лолло
27'
1'
Желтая карточка
М. Гори
Желтая карточка
Р. Бьянко
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпи
27
Вид Белец
ВР
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
20
Лоренцо Лолло
ЦП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Фрозиноне
1
Никола Леали
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
69
Оливер Крагль
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
18
Федерико Дионизи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Карпи
91
Симоне Коломби
ВР
5
Фабрицио Поли
ЦЗ
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
Фрозиноне
1
Массимо Саппино
ВР
22
Франческо Барди
ВР
31
Маттео Киофани
ЦЗ
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
27
Роберт Гучер
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
4-5-1
27
Белец
3
Летизия
5
Гальоло
6
Романьоли
5
Дзаккардо
23
Ди Гаудио
5
Кофи
8
Бьянко
20
Лолло
19
Паскиути
25
Манкозу
3-4-1
1
Леали
20
Павлович
20
Рози
15
Айети
5
Гори
69
Крагль
23
Саммарко
7
Фрара
18
Дионизи
25
Манкозу
18
Де Гузман
18
Де Гузман
25
Манкозу
8
Бьянко
17
Крими
17
Крими
8
Бьянко
20
Лолло
15
Ласанья
15
Ласанья
20
Лолло
5
Гори
10
Соддимо
10
Соддимо
5
Гори
Остались в запасе
Карпи
Фрозиноне
5
Фабрицио Поли
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
91
Симоне Коломби
ВР
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
17
Филиппо Поркари
ЦП
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
31
Маттео Киофани
ЦЗ
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
1
Массимо Саппино
ВР
22
Франческо Барди
ВР
27
Роберт Гучер
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Остались в запасе
5
Фабрицио Поли
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
91
Симоне Коломби
ВР
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
17
Филиппо Поркари
ЦП
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
Остались в запасе
31
Маттео Киофани
ЦЗ
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
1
Массимо Саппино
ВР
22
Франческо Барди
ВР
27
Роберт Гучер
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Статистика матча Карпи - Фрозиноне
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Циттаделла
2 : 2
18.08.2019
Карпи
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
2 : 0
29.11.2017
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
3 : 3
12.08.2017
Салернитана
Италия. Кубок, 1/32 финала
Перуджа
2 : 1
13.08.2016
Карпи
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Альберто Бралья
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