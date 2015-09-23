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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Карпи - Наполи
Карпи - Наполи: обзор матча 23 сентября 2015
Карпи
23.09.2015, среда, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 0
Завершен
Наполи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпи - Наполи
Замена
К. Ласанья
️️️️
Ридер
89'
84'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
М. Гамшик
Желтая карточка
И. Кофи
77'
68'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Д. Мертенс
Замена
М. Боррьелло
️️️️
Д. Мбакогу
68'
61'
Замена
Жоржиньо
️️️️
М. Вальдифиори
57'
Желтая карточка
К. Кулибали
43'
Желтая карточка
Д. Мертенс
Замена
З. Бркич
️️️️
Ф. Бенусси
29'
Желтая карточка
К. Дзаккардо
13'
Желтая карточка
С. Романьоли
9'
7'
Желтая карточка
М. Вальдифиори
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпи
22
Франческо Бенусси
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
20
Лоренцо Лолло
ЦП
69
Маттео Феделе
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Ридер
ЦФ
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
25
Аллан
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Карпи
23
Зелько Бркич
ВР
2
Уоллес
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
13
Федерико Хино
ЦП
25
Гаспар Иньигес
ЦП
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
5
Давид Лопес
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
3-2-3-2
22
Бенусси
3
Летизия
18
Бубнич
6
Романьоли
11
Силва
5
Дзаккардо
20
Лолло
69
Феделе
5
Кофи
10
Мбакогу
10
Ридер
4-3-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
3
Кулибали
39
Альбиоль
13
Гулам
17
Гамшик
25
Аллан
16
Вальдифиори
10
Инсинье
9
Игуаин
10
Мертенс
22
Бенусси
23
Бркич
23
Бркич
22
Бенусси
10
Мбакогу
22
Боррьелло
22
Боррьелло
10
Мбакогу
10
Ридер
15
Ласанья
15
Ласанья
10
Ридер
16
Вальдифиори
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
16
Вальдифиори
17
Гамшик
7
Кальехон
7
Кальехон
17
Гамшик
10
Мертенс
11
Габбиадини
11
Габбиадини
10
Мертенс
Остались в запасе
Карпи
Наполи
13
Федерико Хино
ЦП
2
Уоллес
ЦЗ
25
Гаспар Иньигес
ЦП
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
13
Федерико Хино
ЦП
2
Уоллес
ЦЗ
25
Гаспар Иньигес
ЦП
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Карпи - Наполи
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Циттаделла
2 : 2
18.08.2019
Карпи
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
2 : 0
29.11.2017
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
3 : 3
12.08.2017
Салернитана
Италия. Кубок, 1/32 финала
Перуджа
2 : 1
13.08.2016
Карпи
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Сандро Кабасси
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2 (в записи, 23:55)
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