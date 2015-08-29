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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Эмполи
Милан - Эмполи: обзор матча 29 августа 2015
Милан
29.08.2015, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 1
Завершен
Эмполи
16'
К. Бакка
69'
Л. Адриано
20'
Р. Сапонара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Эмполи
Замена
А. Поли
️️️️
А. Бертолаччи
83'
80'
Замена
А. Коста
️️️️
Ф. Барба
76'
Замена
Р. Маиелло
️️️️
А. Диуссе
ГОЛ! 2:1!
Л. Адриано
Пас отдал
Д. Бонавентура
69'
62'
Замена
Л. Мчедлидзе
️️️️
М. Маккароне
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
Сусо
55'
Замена
Ю. Куцка
️️️️
А. Ночерино
46'
42'
Желтая карточка
М. Маккароне
27'
Желтая карточка
Л. Тонелли
20'
ГОЛ! 1:1!
Р. Сапонара
Пас отдал
М. Маккароне
ГОЛ! 1:0!
К. Бакка
Пас отдал
Л. Адриано
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
13
Диего Лопес
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
10
Сусо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
7
Петр Зелински
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
33
Алекс
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
27
Лука Биттанте
ЦЗ
14
Лука Мартинелли
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Роналдо
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
4-3-1-2
13
Лопес
26
Романьоли
25
Сапата
13
Антонелли
22
Де Шильо
91
Бертолаччи
34
Де Йонг
23
Ночерино
10
Сусо
70
Бакка
4
Адриано
4-2-1-2
1
Скорупски
13
Дзамбелли
26
Тонелли
93
Барба
6
Мариу Руй
7
Зелински
10
Диуссе
17
Сапонара
20
Пуччарелли
7
Маккароне
10
Сусо
7
Бонавентура
7
Бонавентура
10
Сусо
91
Бертолаччи
15
Поли
15
Поли
91
Бертолаччи
23
Ночерино
33
Куцка
33
Куцка
23
Ночерино
93
Барба
21
Коста
21
Коста
93
Барба
10
Диуссе
8
Маиелло
8
Маиелло
10
Диуссе
7
Маккароне
9
Мчедлидзе
9
Мчедлидзе
7
Маккароне
Остались в запасе
Милан
Эмполи
32
Кристиан Аббьяти
ВР
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
33
Алекс
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
27
Лука Биттанте
ЦЗ
14
Лука Мартинелли
ЦЗ
1
Маурицио Пульези
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Роналдо
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
32
Кристиан Аббьяти
ВР
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
33
Алекс
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Остались в запасе
27
Лука Биттанте
ЦЗ
14
Лука Мартинелли
ЦЗ
1
Маурицио Пульези
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Роналдо
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Милан - Эмполи
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 2
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