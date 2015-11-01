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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Карпи - Верона
Карпи - Верона: обзор матча 01 ноября 2015
Карпи
01.11.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 11 тур
0 : 0
Завершен
Верона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпи - Верона
Замена
И. Кофи
️️️️
А. Лаццари
86'
85'
Замена
Матузалем
️️️️
А. Ионицэ
79'
Замена
Л. Силигарди
️️️️
Д. Сала
Замена
К. Вильчек
️️️️
К. Ласанья
75'
72'
Желтая карточка
В. Морас
59'
Замена
Ф. Хеландер
️️️️
Р. Маркес
Замена
И. Бубнич
️️️️
Н. Сполли
57'
39'
Желтая карточка
Э. Пизано
Желтая карточка
С. Романьоли
35'
Желтая карточка
Л. Марроне
14'
6'
Желтая карточка
Э. Халлфредссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпи
22
Франческо Бенусси
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
10
Ридер
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Верона
77
Рафаэль
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
21
Хуанито
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Карпи
23
Зелько Бркич
ВР
27
Вид Белец
ВР
2
Уоллес
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
13
Федерико Хино
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
20
Лоренцо Лолло
ЦП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Верона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
40
Андреа Бадан
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
97
Лука Кеккин
ЦП
27
Матузалем
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
7
Бошко Янкович
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
3-2-3-2
22
Бенусси
6
Романьоли
2
Сполли
4
Марроне
11
Силва
5
Дзаккардо
10
Лаццари
8
Бьянко
23
Ди Гаудио
15
Ласанья
10
Ридер
4-4-1-1
77
Рафаэль
18
Супрайен
4
Маркес
18
Морас
5
Пизано
19
Греко
20
Халлфредссон
17
Ионицэ
7
Сала
21
Хуанито
11
Паццини
2
Сполли
18
Бубнич
18
Бубнич
2
Сполли
10
Лаццари
5
Кофи
5
Кофи
10
Лаццари
15
Ласанья
10
Вильчек
10
Вильчек
15
Ласанья
4
Маркес
22
Хеландер
22
Хеландер
4
Маркес
17
Ионицэ
27
Матузалем
27
Матузалем
17
Ионицэ
7
Сала
26
Силигарди
26
Силигарди
7
Сала
Остались в запасе
Карпи
Верона
2
Уоллес
ЦЗ
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
13
Федерико Хино
ЦП
23
Зелько Бркич
ВР
27
Вид Белец
ВР
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
20
Лоренцо Лолло
ЦП
97
Лука Кеккин
ЦП
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
22
Павел Вшолек
ПВ
40
Андреа Бадан
ЦЗ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
2
Клаудио Винк
ЦЗ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
2
Уоллес
ЦЗ
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
13
Федерико Хино
ЦП
23
Зелько Бркич
ВР
27
Вид Белец
ВР
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
20
Лоренцо Лолло
ЦП
Остались в запасе
97
Лука Кеккин
ЦП
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
22
Павел Вшолек
ПВ
40
Андреа Бадан
ЦЗ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
2
Клаудио Винк
ЦЗ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Карпи - Верона
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Циттаделла
2 : 2
18.08.2019
Карпи
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
2 : 0
29.11.2017
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
3 : 3
12.08.2017
Салернитана
Италия. Кубок, 1/32 финала
Перуджа
2 : 1
13.08.2016
Карпи
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Сандро Кабасси
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