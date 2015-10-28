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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - Карпи
Фрозиноне - Карпи: обзор матча 28 октября 2015
Фрозиноне
28.10.2015, среда, 22:45
Италия. Серия А, 10 тур
2 : 1
Завершен
Карпи
51'
Д. Чиофани
90+1'
П. Саммарко
66'
Л. Марроне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрозиноне - Карпи
ГОЛ! 2:1!
П. Саммарко
Пас отдал
Ф. Дионизи
90'
+1
Замена
Д. Верде
️️️️
Л. Паганини
89'
87'
Желтая карточка
Н. Сполли
Замена
М. Киофани
️️️️
А. Рози
85'
Желтая карточка
П. Саммарко
82'
Замена
П. Саммарко
️️️️
М. Гори
79'
75'
Желтая карточка
Л. Марроне
72'
Красная карточка
М. Боррьелло
Вторая желтая
Д. Соддимо
72'
71'
Замена
Уоллес
️️️️
А. Ди Гаудио
66'
ГОЛ! 1:1!
Л. Марроне
Пас отдал
М. Боррьелло
60'
Замена
К. Ласанья
️️️️
И. Кофи
ГОЛ! 1:0!
Д. Чиофани
Пас отдал
Ф. Дионизи
51'
45'
+1
Желтая карточка
Р. Бьянко
Желтая карточка
Д. Соддимо
45'
20'
Замена
Р. Бьянко
️️️️
М. Феделе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
1
Никола Леали
ВР
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Карпи
27
Вид Белец
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
69
Маттео Феделе
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Ридер
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Фрозиноне
23
Лис Гомис
ВР
1
Массимо Саппино
ВР
4
Адриано Руссо
ЦЗ
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
31
Маттео Киофани
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
15
Николас Кастильо
ЦФ
Карпи
22
Франческо Бенусси
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
2
Уоллес
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
13
Федерико Хино
ЦП
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
4-3-3
1
Леали
6
Кривелло
20
Рози
23
Диаките
6
Бланчард
13
Чибса
10
Соддимо
5
Гори
7
Паганини
18
Дионизи
9
Чиофани
3-2-3-2
27
Белец
6
Романьоли
3
Летизия
4
Марроне
2
Сполли
11
Силва
69
Феделе
23
Ди Гаудио
5
Кофи
22
Боррьелло
10
Ридер
20
Рози
31
Киофани
31
Киофани
20
Рози
5
Гори
23
Саммарко
23
Саммарко
5
Гори
7
Паганини
10
Верде
10
Верде
7
Паганини
23
Ди Гаудио
2
Уоллес
2
Уоллес
23
Ди Гаудио
69
Феделе
8
Бьянко
8
Бьянко
69
Феделе
5
Кофи
15
Ласанья
15
Ласанья
5
Кофи
Остались в запасе
Фрозиноне
Карпи
23
Лис Гомис
ВР
4
Адриано Руссо
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
1
Массимо Саппино
ВР
9
Самуэле Лонго
ЦФ
15
Николас Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
13
Федерико Хино
ЦП
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
22
Франческо Бенусси
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Остались в запасе
23
Лис Гомис
ВР
4
Адриано Руссо
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
1
Массимо Саппино
ВР
9
Самуэле Лонго
ЦФ
15
Николас Кастильо
ЦФ
Остались в запасе
13
Федерико Хино
ЦП
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
22
Франческо Бенусси
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Статистика матча Фрозиноне - Карпи
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Циттаделла
2 : 2
18.08.2019
Карпи
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
2 : 0
29.11.2017
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
3 : 3
12.08.2017
Салернитана
Италия. Кубок, 1/32 финала
Перуджа
2 : 1
13.08.2016
Карпи
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Матуза
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