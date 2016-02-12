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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Карпи - Рома
Карпи - Рома: обзор матча 12 февраля 2016
Карпи
12.02.2016, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 3
Завершен
Рома
61'
К. Ласанья
56'
Л. Динь
83'
Э. Джеко
84'
М. Салах
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпи - Рома
90'
+3
Замена
Эмерсон
️️️️
М. Салах
90'
+2
Травма
М. Салах
Замена
С. Верди
️️️️
Р. Гальоло
85'
84'
ГОЛ! 1:3!
М. Салах
83'
ГОЛ! 1:2!
Э. Джеко
Пас отдал
М. Салах
Замена
А. Ди Гаудио
️️️️
Д. Мбакогу
78'
Желтая карточка
К. Ласанья
74'
ГОЛ! 1:1!
К. Ласанья
Пас отдал
Д. Мбакогу
61'
56'
ГОЛ! 0:1!
Л. Динь
Пас отдал
М. Салах
Замена
К. Ласанья
️️️️
М. Манкозу
55'
Желтая карточка
Д. Мбакогу
54'
Желтая карточка
Р. Гальоло
47'
46'
Замена
М. Пьянич
️️️️
С. Эль-Шаарави
Желтая карточка
М. Манкозу
39'
Желтая карточка
Э. Суагер
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпи
27
Вид Белец
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
3
Гаэтано Летизия
(К)
ЛП
20
Лоренцо Лолло
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
(К)
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Диего Перотти
ОП
21
Вильям Ванкер
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Карпи
91
Симоне Коломби
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
17
Филиппо Поркари
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
90
Симоне Верди
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
99
Нура Абдуллахи
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
4-4-2
27
Белец
5
Гальоло
23
Суагер
6
Романьоли
20
Сабелли
3
Летизия
5
Кофи
17
Крими
20
Лолло
25
Манкозу
10
Мбакогу
4-2-1-2-1
13
Щесны
24
Флоренци
22
Рюдигер
44
Манолас
12
Динь
8
Перотти
21
Ванкер
44
Наингголан
10
Салах
92
Эль-Шаарави
10
Джеко
10
Мбакогу
23
Ди Гаудио
23
Ди Гаудио
10
Мбакогу
5
Гальоло
90
Верди
90
Верди
5
Гальоло
25
Манкозу
15
Ласанья
15
Ласанья
25
Манкозу
10
Салах
33
Эмерсон
33
Эмерсон
10
Салах
92
Эль-Шаарави
15
Пьянич
15
Пьянич
92
Эль-Шаарави
Остались в запасе
Карпи
Рома
91
Симоне Коломби
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
17
Филиппо Поркари
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
16
Морган Де Санктис
ВР
99
Нура Абдуллахи
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
91
Симоне Коломби
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
17
Филиппо Поркари
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
99
Нура Абдуллахи
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Карпи - Рома
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Циттаделла
2 : 2
18.08.2019
Карпи
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
2 : 0
29.11.2017
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
3 : 3
12.08.2017
Салернитана
Италия. Кубок, 1/32 финала
Перуджа
2 : 1
13.08.2016
Карпи
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Сандро Кабасси
Где смотреть матч:
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