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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Карпи
Фиорентина - Карпи: обзор матча 03 февраля 2016
Фиорентина
03.02.2016, среда, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
2 : 1
Завершен
Карпи
2'
Б. Валеро
90+3'
М. Сарате
73'
К. Ласанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Карпи
ГОЛ! 2:1!
М. Сарате
Пас отдал
Я. Блащиковски
90'
+3
Желтая карточка
Х. Бабакар
90'
+2
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Н. Калинич
86'
Желтая карточка
Н. Калинич
81'
79'
Желтая карточка
Л. Лолло
Замена
М. Сарате
️️️️
Й. Иличич
77'
73'
ГОЛ! 1:1!
К. Ласанья
Пас отдал
А. Ди Гаудио
71'
Замена
А. Ди Гаудио
️️️️
М. Крими
63'
Замена
К. Ласанья
️️️️
М. Манкозу
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
К. Тельо
61'
Желтая карточка
Ч. Тэтэрушану
61'
Желтая карточка
М. Весино
58'
54'
Замена
Р. Бьянко
️️️️
И. Кофи
45'
Желтая карточка
Р. Гальоло
42'
Желтая карточка
Э. Суагер
Желтая карточка
Я. Блащиковски
38'
ГОЛ! 1:0!
Б. Валеро
Пас отдал
Й. Иличич
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Борха Валеро
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Карпи
27
Вид Белец
ВР
5
Фабрицио Поли
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
20
Лоренцо Лолло
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
Фиорентина
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
10
Федерико Бернардески
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Карпи
91
Симоне Коломби
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
90
Симоне Верди
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
3-4-1-2
16
Тэтэрушану
2
Гонсало
4
Томович
13
Астори
6
Валеро
14
Фернандес
15
Весино
16
Блащиковски
37
Тельо
9
Калинич
72
Иличич
4-4-2
27
Белец
3
Летизия
23
Суагер
5
Гальоло
5
Поли
20
Лолло
17
Крими
5
Кофи
19
Паскиути
10
Мбакогу
25
Манкозу
37
Тельо
10
Бернардески
10
Бернардески
37
Тельо
9
Калинич
15
Бабакар
15
Бабакар
9
Калинич
72
Иличич
9
Сарате
9
Сарате
72
Иличич
5
Кофи
8
Бьянко
8
Бьянко
5
Кофи
17
Крими
23
Ди Гаудио
23
Ди Гаудио
17
Крими
25
Манкозу
15
Ласанья
15
Ласанья
25
Манкозу
Остались в запасе
Фиорентина
Карпи
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
Главный тренер
Паулу Соуза
20
Стефано Сабелли
ПЗ
91
Симоне Коломби
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
90
Симоне Верди
АП
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
Остались в запасе
20
Стефано Сабелли
ПЗ
91
Симоне Коломби
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
90
Симоне Верди
АП
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Фиорентина - Карпи
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Циттаделла
2 : 2
18.08.2019
Карпи
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
2 : 0
29.11.2017
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
3 : 3
12.08.2017
Салернитана
Италия. Кубок, 1/32 финала
Перуджа
2 : 1
13.08.2016
Карпи
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
Информация о матче
Главный судья:
Анджело Червеллера
(Таранто)
Стадион:
Артемио Франки
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