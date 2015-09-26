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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Карпи
Рома - Карпи: обзор матча 26 сентября 2015
Рома
26.09.2015, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 6 тур
5 : 1
Завершен
Карпи
24'
К. Манолас
28'
М. Пьянич
31'
Жервиньо
51'
М. Салах
68'
Л. Динь
34'
М. Боррьелло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Карпи
Желтая карточка
Майкон
76'
76'
Пенальти не реализован!
Ридер
72'
Замена
К. Ласанья
️️️️
М. Боррьелло
ГОЛ! 5:1!
Л. Динь
Пас отдал
Майкон
68'
55'
Замена
А. Лаццари
️️️️
М. Феделе
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Ф. Тотти
55'
ГОЛ! 4:1!
М. Салах
51'
46'
Замена
А. Ди Гаудио
️️️️
С. Романьоли
Замена
Ф. Тотти
️️️️
Э. Джеко
46'
34'
ГОЛ! 3:1!
М. Боррьелло
Пас отдал
Г. Силва
ГОЛ! 3:0!
Жервиньо
31'
ГОЛ! 2:0!
М. Пьянич
28'
26'
Желтая карточка
И. Кофи
ГОЛ! 1:0!
К. Манолас
Пас отдал
Л. Динь
24'
Замена
В. Ванкер
️️️️
С. Кейта
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Карпи
23
Зелько Бркич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
69
Маттео Феделе
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
10
Ридер
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Рома
59
Ионут Поп
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
52
Лоренцо Ди Ливио
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Карпи
12
Андреа Лиотти
ВР
27
Вид Белец
ВР
2
Уоллес
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
13
Федерико Хино
ЦП
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
25
Гаспар Иньигес
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
3-4-2-1
16
Де Санктис
12
Динь
44
Манолас
13
Майкон
44
Наингголан
16
Де Росси
15
Пьянич
20
Кейта
27
Жервиньо
10
Салах
10
Джеко
3-2-3-2
23
Бркич
5
Гальоло
3
Летизия
6
Романьоли
5
Дзаккардо
11
Силва
69
Феделе
5
Кофи
8
Бьянко
22
Боррьелло
10
Ридер
20
Кейта
21
Ванкер
21
Ванкер
20
Кейта
Тотти
11
Итурбе
11
Итурбе
Тотти
10
Джеко
10
Тотти
10
Тотти
10
Джеко
6
Романьоли
23
Ди Гаудио
23
Ди Гаудио
6
Романьоли
69
Феделе
10
Лаццари
10
Лаццари
69
Феделе
22
Боррьелло
15
Ласанья
15
Ласанья
22
Боррьелло
Остались в запасе
Рома
Карпи
52
Лоренцо Ди Ливио
ЦП
59
Ионут Поп
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
12
Андреа Лиотти
ВР
2
Уоллес
ЦЗ
13
Федерико Хино
ЦП
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
25
Гаспар Иньигес
ЦП
27
Вид Белец
ВР
18
Игор Бубнич
ЦЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
Остались в запасе
52
Лоренцо Ди Ливио
ЦП
59
Ионут Поп
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Остались в запасе
12
Андреа Лиотти
ВР
2
Уоллес
ЦЗ
13
Федерико Хино
ЦП
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
25
Гаспар Иньигес
ЦП
27
Вид Белец
ВР
18
Игор Бубнич
ЦЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Рома - Карпи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Циттаделла
2 : 2
18.08.2019
Карпи
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
2 : 0
29.11.2017
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
3 : 3
12.08.2017
Салернитана
Италия. Кубок, 1/32 финала
Перуджа
2 : 1
13.08.2016
Карпи
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт
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