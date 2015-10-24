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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Карпи - Болонья
Карпи - Болонья: обзор матча 24 октября 2015
Карпи
24.10.2015, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 2
Завершен
Болонья
24'
Г. Летизия
47'
Д. Гастальделло
90+3'
А. Масина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпи - Болонья
Желтая карточка
Н. Сполли
90'
+3
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
А. Масина
84'
Замена
Ф. Фалько
️️️️
Л. Риццо
Замена
К. Ласанья
️️️️
Ридер
81'
Замена
Р. Бьянко
️️️️
Л. Марроне
76'
Замена
Р. Гальоло
️️️️
М. Боррьелло
57'
56'
Замена
Ф. Бриенца
️️️️
А. Мунье
47'
ГОЛ! 1:1!
Д. Гастальделло
45'
Желтая карточка
И. Мбайе
41'
Замена
И. Мбайе
️️️️
Э. Крафт
40'
Желтая карточка
А. Мунье
Вторая желтая
Л. Лолло
38'
ГОЛ! 1:0!
Г. Летизия
Пас отдал
М. Боррьелло
24'
Желтая карточка
Л. Лолло
7'
Желтая карточка
В. Белец
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпи
27
Вид Белец
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
20
Лоренцо Лолло
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Ридер
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Карпи
22
Франческо Бенусси
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
2
Уоллес
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
13
Федерико Хино
ЦП
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
69
Маттео Феделе
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
Болонья
1
Мухамаду Сарр
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
25
Филиппо Фалько
ПВ
25
Маттео Манкозу
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
3-2-2-2
27
Белец
6
Романьоли
2
Сполли
4
Марроне
11
Силва
5
Дзаккардо
20
Лолло
5
Кофи
22
Боррьелло
10
Ридер
4-1-4-1
1
Да Кошта
17
Крафт
5
Гастальделло
6
Оиконому
25
Масина
24
Диавара
40
Мунье
30
Донса
14
Риццо
15
Джаккерини
21
Дестро
22
Боррьелло
5
Гальоло
5
Гальоло
22
Боррьелло
4
Марроне
8
Бьянко
8
Бьянко
4
Марроне
10
Ридер
15
Ласанья
15
Ласанья
10
Ридер
14
Риццо
25
Фалько
25
Фалько
14
Риццо
17
Крафт
15
Мбайе
15
Мбайе
17
Крафт
40
Мунье
20
Бриенца
20
Бриенца
40
Мунье
Остались в запасе
Карпи
Болонья
2
Уоллес
ЦЗ
13
Федерико Хино
ЦП
22
Франческо Бенусси
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
18
Игор Бубнич
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
69
Маттео Феделе
ЦП
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
1
Мухамаду Сарр
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
2
Уоллес
ЦЗ
13
Федерико Хино
ЦП
22
Франческо Бенусси
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
18
Игор Бубнич
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
69
Маттео Феделе
ЦП
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
Остались в запасе
1
Мухамаду Сарр
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Карпи - Болонья
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Циттаделла
2 : 2
18.08.2019
Карпи
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
2 : 0
29.11.2017
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
3 : 3
12.08.2017
Салернитана
Италия. Кубок, 1/32 финала
Перуджа
2 : 1
13.08.2016
Карпи
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Сандро Кабасси
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