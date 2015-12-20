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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Карпи - Ювентус
Карпи - Ювентус: обзор матча 20 декабря 2015
Карпи
20.12.2015, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 17 тур
2 : 3
Завершен
Ювентус
15'
М. Боррьелло
90+2'
Л. Бонуччи (АГ)
18'
М. Манджукич
41'
М. Манджукич
50'
П. Погба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпи - Ювентус
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
Л. Бонуччи
90'
+2
83'
Замена
Ш. Лихтштайнер
️️️️
Х. Куадрадо
Желтая карточка
Г. Силва
78'
Замена
Р. Бьянко
️️️️
И. Кофи
70'
69'
Замена
А. Мората
️️️️
П. Дибала
Замена
Д. Мбакогу
️️️️
М. Боррьелло
66'
57'
Замена
Д. Ругани
️️️️
А. Барцальи
Замена
К. Ласанья
️️️️
А. Ди Гаудио
54'
50'
ГОЛ! 1:3!
П. Погба
Пас отдал
К. Маркизио
41'
ГОЛ! 1:2!
М. Манджукич
Пас отдал
П. Эвра
18'
ГОЛ! 1:1!
М. Манджукич
Пас отдал
С. Хедира
ГОЛ! 1:0!
М. Боррьелло
Пас отдал
И. Кофи
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпи
27
Вид Белец
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
20
Лоренцо Лолло
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
8
Поль Погба
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Карпи
23
Зелько Бркич
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
3-2-3-1
27
Белец
5
Гальоло
6
Романьоли
3
Летизия
11
Силва
5
Дзаккардо
20
Лолло
23
Ди Гаудио
5
Кофи
22
Боррьелло
4-4-2
1
Буффон
19
Бонуччи
14
Кьеллини
15
Барцальи
27
Эвра
7
Куадрадо
10
Маркизио
28
Хедира
8
Погба
21
Дибала
9
Манджукич
5
Кофи
8
Бьянко
8
Бьянко
5
Кофи
22
Боррьелло
10
Мбакогу
10
Мбакогу
22
Боррьелло
23
Ди Гаудио
15
Ласанья
15
Ласанья
23
Ди Гаудио
15
Барцальи
24
Ругани
24
Ругани
15
Барцальи
7
Куадрадо
2
Лихтштайнер
2
Лихтштайнер
7
Куадрадо
21
Дибала
21
Мората
21
Мората
21
Дибала
Остались в запасе
Карпи
Ювентус
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
23
Зелько Бркич
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
10
Ридер
ЦФ
34
Рубиньо
ВР
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
23
Зелько Бркич
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
10
Ридер
ЦФ
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Карпи - Ювентус
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Циттаделла
2 : 2
18.08.2019
Карпи
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
2 : 0
29.11.2017
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
3 : 3
12.08.2017
Салернитана
Италия. Кубок, 1/32 финала
Перуджа
2 : 1
13.08.2016
Карпи
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Альберто Бралья
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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