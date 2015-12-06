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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Карпи - Милан
Карпи - Милан: обзор матча 06 декабря 2015
Карпи
06.12.2015, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 15 тур
0 : 0
Завершен
Милан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпи - Милан
Замена
Г. Силва
️️️️
М. Боррьелло
88'
Замена
Д. Мбакогу
️️️️
К. Ласанья
72'
68'
Замена
Л. Адриано
️️️️
А. Черчи
57'
Желтая карточка
А. Романьоли
Замена
А. Ди Гаудио
️️️️
Р. Мартиньо
53'
14'
Желтая карточка
Алекс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпи
27
Вид Белец
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
(К)
ПЗ
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
20
Лоренцо Лолло
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Карпи
23
Зелько Бркич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
10
Ридер
ЦФ
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
Милан
97
Алессандро Ливьери
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Сусо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
4-4-2
27
Белец
6
Романьоли
5
Гальоло
3
Летизия
5
Дзаккардо
19
Паскиути
20
Лолло
29
Мартиньо
5
Кофи
15
Ласанья
22
Боррьелло
4-3-3
1
Доннарумма
20
Абате
26
Романьоли
33
Алекс
22
Де Шильо
7
Бонавентура
33
Куцка
18
Монтоливо
7
Черчи
99
Ньянг
70
Бакка
22
Боррьелло
11
Силва
11
Силва
22
Боррьелло
29
Мартиньо
23
Ди Гаудио
23
Ди Гаудио
29
Мартиньо
15
Ласанья
10
Мбакогу
10
Мбакогу
15
Ласанья
7
Черчи
4
Адриано
4
Адриано
7
Черчи
Остались в запасе
Карпи
Милан
23
Зелько Бркич
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
10
Ридер
ЦФ
97
Алессандро Ливьери
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
23
Зелько Бркич
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
10
Ридер
ЦФ
Остались в запасе
97
Алессандро Ливьери
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Карпи - Милан
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Циттаделла
2 : 2
18.08.2019
Карпи
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
2 : 0
29.11.2017
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
3 : 3
12.08.2017
Салернитана
Италия. Кубок, 1/32 финала
Перуджа
2 : 1
13.08.2016
Карпи
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Сандро Кабасси
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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