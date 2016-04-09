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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Карпи
Кьево - Карпи: обзор матча 09 апреля 2016
Кьево
09.04.2016, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 0
Завершен
Карпи
83'
С. Пеллисьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Карпи
Замена
Н. Ригони
️️️️
Р. Меджиорини
86'
83'
Замена
Г. Летизия
️️️️
Р. Бьянко
ГОЛ! 1:0!
С. Пеллисьер
Пас отдал
А. Гамберини
83'
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
В. Бирса
79'
68'
Замена
М. Крими
️️️️
Л. Лолло
66'
Желтая карточка
Л. Лолло
64'
Замена
К. Ласанья
️️️️
А. Ди Гаудио
56'
Желтая карточка
Л. Паскиути
Замена
Р. Инглесе
️️️️
А. Флоро Флорес
45'
Желтая карточка
Р. Меджиорини
44'
Желтая карточка
И. Радованович
22'
20'
Желтая карточка
Э. Суагер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Карпи
27
Вид Белец
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
20
Лоренцо Лолло
ЦП
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Карпи
91
Симоне Коломби
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
90
Симоне Верди
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
25
Маттео Манкозу
ЦФ
4-1-3-2
1
Биццарри
5
Гамберини
18
Гобби
29
Каччиаторе
12
Цесар
16
Радованович
56
Хетемай
23
Бирса
19
Кастро
9
Флоро Флорес
69
Меджиорини
4-5-1
27
Белец
5
Дзаккардо
6
Романьоли
23
Суагер
5
Гальоло
19
Паскиути
8
Бьянко
23
Ди Гаудио
20
Лолло
5
Кофи
10
Мбакогу
69
Меджиорини
69
Ригони
69
Ригони
69
Меджиорини
23
Бирса
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
23
Бирса
9
Флоро Флорес
45
Инглесе
45
Инглесе
9
Флоро Флорес
8
Бьянко
3
Летизия
3
Летизия
8
Бьянко
20
Лолло
17
Крими
17
Крими
20
Лолло
23
Ди Гаудио
15
Ласанья
15
Ласанья
23
Ди Гаудио
Остались в запасе
Кьево
Карпи
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
20
Стефано Сабелли
ПЗ
91
Симоне Коломби
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
90
Симоне Верди
АП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Остались в запасе
20
Стефано Сабелли
ПЗ
91
Симоне Коломби
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
90
Симоне Верди
АП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Кьево - Карпи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Циттаделла
2 : 2
18.08.2019
Карпи
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
2 : 0
29.11.2017
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
3 : 3
12.08.2017
Салернитана
Италия. Кубок, 1/32 финала
Перуджа
2 : 1
13.08.2016
Карпи
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Новости команд
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Кьево
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Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
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2020.08.01 09:35
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
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