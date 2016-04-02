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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Карпи - Сассуоло
Карпи - Сассуоло: обзор матча 02 апреля 2016
Карпи
02.04.2016, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 3
Завершен
Сассуоло
25'
Р. Гальоло
4'
Н. Сансоне
36'
Г. Дефрель
73'
Ф. Ачерби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпи - Сассуоло
Желтая карточка
С. Верди
89'
85'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Д. Бьондини
80'
Замена
М. Политано
️️️️
Д. Берарди
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
М. Манкозу
78'
75'
Желтая карточка
Н. Сансоне
73'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Ачерби
Пас отдал
Н. Сансоне
68'
Замена
П. Каннаваро
️️️️
А. Лонги
Замена
С. Верди
️️️️
А. Ди Гаудио
63'
55'
Желтая карточка
Ш. Врсалько
Замена
К. Ласанья
️️️️
Ф. Поркари
45'
Желтая карточка
Р. Бьянко
40'
36'
ГОЛ! 1:2!
Г. Дефрель
Пас отдал
Н. Сансоне
ГОЛ! 1:1!
Р. Гальоло
Пас отдал
Л. Паскиути
25'
24'
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
Желтая карточка
Р. Гальоло
21'
4'
ГОЛ! 0:1!
Н. Сансоне
Пас отдал
Г. Дефрель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпи
27
Вид Белец
ВР
5
Фабрицио Поли
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Карпи
23
Зелько Бркич
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
20
Лоренцо Лолло
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
69
Маттео Феделе
ЦП
90
Симоне Верди
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
83
Патрик Корбелли
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
37
Жереми Бро
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
4-5-1
27
Белец
5
Поли
3
Летизия
5
Гальоло
6
Романьоли
17
Поркари
23
Ди Гаудио
8
Бьянко
5
Кофи
19
Паскиути
25
Манкозу
4-3-2-1
47
Консильи
24
Врсалько
13
Пелузо
15
Ачерби
3
Лонги
32
Дункан
8
Бьондини
4
Маньянелли
94
Берарди
11
Сансоне
92
Дефрель
25
Манкозу
18
Де Гузман
18
Де Гузман
25
Манкозу
23
Ди Гаудио
90
Верди
90
Верди
23
Ди Гаудио
17
Поркари
15
Ласанья
15
Ласанья
17
Поркари
3
Лонги
28
Каннаваро
28
Каннаваро
3
Лонги
8
Бьондини
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
8
Бьондини
94
Берарди
21
Политано
21
Политано
94
Берарди
Остались в запасе
Карпи
Сассуоло
20
Стефано Сабелли
ПЗ
23
Зелько Бркич
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
20
Лоренцо Лолло
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
69
Маттео Феделе
ЦП
37
Жереми Бро
ЦП
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
83
Патрик Корбелли
ЦЗ
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
20
Стефано Сабелли
ПЗ
23
Зелько Бркич
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
20
Лоренцо Лолло
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
69
Маттео Феделе
ЦП
Остались в запасе
37
Жереми Бро
ЦП
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
83
Патрик Корбелли
ЦЗ
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Карпи - Сассуоло
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Циттаделла
2 : 2
18.08.2019
Карпи
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
2 : 0
29.11.2017
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
3 : 3
12.08.2017
Салернитана
Италия. Кубок, 1/32 финала
Перуджа
2 : 1
13.08.2016
Карпи
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Анджело Червеллера
(Таранто)
Стадион:
Сандро Кабасси
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