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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Карпи
Торино - Карпи: обзор матча 21 февраля 2016
Торино
21.02.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 0
Завершен
Карпи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Карпи
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
Г. Силва
89'
Замена
Ж. Оби
️️️️
Д. Базелли
85'
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
82'
Пенальти не реализован!
М. Лопес
77'
76'
Замена
М. Манкозу
️️️️
Д. Мбакогу
Замена
М. Лопес
️️️️
М. Бенасси
74'
74'
Желтая карточка
С. Сабелли
67'
Замена
И. Кофи
️️️️
А. Ди Гаудио
55'
Желтая карточка
К. Дзаккардо
51'
Замена
К. Ласанья
️️️️
М. Крими
38'
Желтая карточка
Л. Лолло
Желтая карточка
Б. Перес
30'
Желтая карточка
М. Бенасси
26'
Желтая карточка
К. Глик
25'
21'
Желтая карточка
М. Крими
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
33
Бруно Перес
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Карпи
27
Вид Белец
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
17
Марко Крими
ЦП
20
Лоренцо Лолло
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Карпи
23
Зелько Бркич
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
5
Фабрицио Поли
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
90
Симоне Верди
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
25
Маттео Манкозу
ЦФ
4-4-2
93
Паделли
27
Силва
24
Моретти
15
Глик
52
Максимович
33
Перес
33
Базелли
5
Вивес
24
Бенасси
11
Белотти
9
Иммобиле
3-2-4-1
27
Белец
6
Романьоли
5
Гальоло
3
Летизия
5
Дзаккардо
20
Сабелли
20
Лолло
23
Ди Гаудио
8
Бьянко
17
Крими
10
Мбакогу
27
Силва
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
27
Силва
33
Базелли
10
Оби
10
Оби
33
Базелли
24
Бенасси
11
Лопес
11
Лопес
24
Бенасси
23
Ди Гаудио
5
Кофи
5
Кофи
23
Ди Гаудио
17
Крими
15
Ласанья
15
Ласанья
17
Крими
10
Мбакогу
25
Манкозу
25
Манкозу
10
Мбакогу
Остались в запасе
Торино
Карпи
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
9
Александер Фарнеруд
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
5
Фабрицио Поли
ЦЗ
23
Зелько Бркич
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
90
Симоне Верди
АП
Остались в запасе
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
9
Александер Фарнеруд
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
5
Фабрицио Поли
ЦЗ
23
Зелько Бркич
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
90
Симоне Верди
АП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Торино - Карпи
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Циттаделла
2 : 2
18.08.2019
Карпи
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
2 : 0
29.11.2017
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
3 : 3
12.08.2017
Салернитана
Италия. Кубок, 1/32 финала
Перуджа
2 : 1
13.08.2016
Карпи
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
Информация о матче
Главный судья:
Клаудио Гавиллуччи
(Латина)
Стадион:
Стадио Олимпико
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