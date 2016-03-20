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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Карпи
Верона - Карпи: обзор матча 20 марта 2016
Верона
20.03.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 2
Завершен
Карпи
63'
А. Ионицэ
42'
А. Ди Гаудио
67'
К. Ласанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Карпи
90'
+3
Желтая карточка
М. Крими
Вторая желтая
А. Ребич
90'
84'
Желтая карточка
Ф. Поли
Желтая карточка
А. Ребич
82'
80'
Замена
Г. Летизия
️️️️
Л. Паскиути
Замена
Хуанито
️️️️
Л. Марроне
70'
67'
ГОЛ! 1:2!
К. Ласанья
64'
Замена
К. Ласанья
️️️️
Д. Мбакогу
ГОЛ! 1:1!
А. Ионицэ
Пас отдал
Ф. Вивиани
63'
54'
Желтая карточка
Э. Суагер
53'
Замена
М. Крими
️️️️
Л. Лолло
Замена
Ф. Вивиани
️️️️
Л. Силигарди
45'
Замена
А. Ребич
️️️️
Д. Паццини
45'
42'
ГОЛ! 0:1!
А. Ди Гаудио
Пас отдал
Р. Бьянко
Желтая карточка
Э. Пизано
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Карпи
27
Вид Белец
ВР
5
Фабрицио Поли
ЦЗ
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
20
Лоренцо Лолло
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
Верона
33
Рикард Марконе
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
21
Хуанито
ЛВ
43
Федерико Вивиани
ЦП
14
Доминик Фурман
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Карпи
91
Симоне Коломби
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
17
Филиппо Поркари
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
90
Симоне Верди
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
25
Маттео Манкозу
ЦФ
4-1-1-4
95
Голлини
5
Пизано
18
Морас
4
Марроне
22
Хеландер
17
Ионицэ
22
Вшолек
11
Паццини
26
Силигарди
93
Фарес
18
Тони
4-5-1
27
Белец
23
Суагер
6
Романьоли
5
Гальоло
5
Поли
19
Паскиути
23
Ди Гаудио
8
Бьянко
5
Кофи
20
Лолло
10
Мбакогу
11
Паццини
9
Ребич
9
Ребич
11
Паццини
26
Силигарди
43
Вивиани
43
Вивиани
26
Силигарди
4
Марроне
21
Хуанито
21
Хуанито
4
Марроне
19
Паскиути
3
Летизия
3
Летизия
19
Паскиути
20
Лолло
17
Крими
17
Крими
20
Лолло
10
Мбакогу
15
Ласанья
15
Ласанья
10
Мбакогу
Остались в запасе
Верона
Карпи
33
Рикард Марконе
ВР
12
Жилберто
ПЗ
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
14
Доминик Фурман
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
20
Стефано Сабелли
ПЗ
91
Симоне Коломби
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
17
Филиппо Поркари
ЦП
90
Симоне Верди
АП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Остались в запасе
33
Рикард Марконе
ВР
12
Жилберто
ПЗ
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
14
Доминик Фурман
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Остались в запасе
20
Стефано Сабелли
ПЗ
91
Симоне Коломби
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
17
Филиппо Поркари
ЦП
90
Симоне Верди
АП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Верона - Карпи
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Циттаделла
2 : 2
18.08.2019
Карпи
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
2 : 0
29.11.2017
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
3 : 3
12.08.2017
Салернитана
Италия. Кубок, 1/32 финала
Перуджа
2 : 1
13.08.2016
Карпи
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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