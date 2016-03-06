Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Карпи
Болонья - Карпи: обзор матча 06 марта 2016
Болонья
06.03.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 28 тур
0 : 0
Завершен
Карпи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Карпи
90'
+3
Желтая карточка
Р. Гальоло
Замена
Ф. Бриенца
️️️️
Г. Донса
77'
74'
Замена
Д. Мбакогу
️️️️
М. Манкозу
74'
Желтая карточка
М. Крими
65'
Замена
Л. Лолло
️️️️
Р. Бьянко
Замена
А. Масина
️️️️
К. Констан
65'
Желтая карточка
Э. Джаккерини
45'
+3
Замена
С. Флоккари
️️️️
А. Мунье
45'
22'
Замена
К. Ласанья
️️️️
С. Верди
18'
Желтая карточка
С. Романьоли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
40
Антони Мунье
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Карпи
27
Вид Белец
ВР
5
Фабрицио Поли
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
17
Марко Крими
ЦП
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
90
Симоне Верди
АП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
5
Эрик Пульгар
ОП
14
Лука Риццо
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Карпи
91
Симоне Коломби
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
20
Лоренцо Лолло
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
4-1-4-1
83
Миранте
19
Констан
22
Майетта
5
Гастальделло
15
Мбайе
24
Диавара
40
Мунье
8
Таидер
30
Донса
15
Джаккерини
21
Дестро
3-2-3-1-1
27
Белец
5
Гальоло
6
Романьоли
3
Летизия
5
Дзаккардо
5
Поли
17
Крими
8
Бьянко
5
Кофи
90
Верди
25
Манкозу
19
Констан
25
Масина
25
Масина
19
Констан
30
Донса
20
Бриенца
20
Бриенца
30
Донса
40
Мунье
10
Флоккари
10
Флоккари
40
Мунье
8
Бьянко
20
Лолло
20
Лолло
8
Бьянко
90
Верди
15
Ласанья
15
Ласанья
90
Верди
25
Манкозу
10
Мбакогу
10
Мбакогу
25
Манкозу
Остались в запасе
Болонья
Карпи
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
5
Эрик Пульгар
ОП
14
Лука Риццо
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
91
Симоне Коломби
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
17
Филиппо Поркари
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
5
Эрик Пульгар
ОП
14
Лука Риццо
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
Остались в запасе
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
91
Симоне Коломби
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
17
Филиппо Поркари
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Болонья - Карпи
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Циттаделла
2 : 2
18.08.2019
Карпи
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
2 : 0
29.11.2017
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
3 : 3
12.08.2017
Салернитана
Италия. Кубок, 1/32 финала
Перуджа
2 : 1
13.08.2016
Карпи
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Ренато ДальАра
Новости команд
Все
Болонья
Карпи
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Болоньи» и «Монцы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Милан» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Болоньи» и «Монцы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Милан» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Беневенто» впервые в истории вышел в Серию А
2017.06.08 23:51
1
«Крылья Советов» вернули Мбакогу «Карпи» до завершения срока аренды
2017.01.28 16:18
3
Лазанья стал игроком «Удинезе»
2017.01.14 15:39
«Крылья Советов» усилились двумя форвардами
2016.08.09 20:49
6
«Крылья Советов» проявляют интерес к Мбакогу
2016.07.12 14:40
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+