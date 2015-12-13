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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Карпи
Эмполи - Карпи: обзор матча 13 декабря 2015
Эмполи
13.12.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
3 : 0
Завершен
Карпи
46'
М. Маккароне
51'
Р. Сапонара
62'
М. Маккароне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Карпи
Замена
А. Диуссе
️️️️
М. Бюхель
77'
73'
Замена
Г. Силва
️️️️
С. Романьоли
72'
Желтая карточка
А. Ди Гаудио
Замена
Д. Кроче
️️️️
П. Зелински
70'
65'
Желтая карточка
Р. Гальоло
Замена
М. Ливайя
️️️️
М. Маккароне
64'
ГОЛ! 3:0!
М. Маккароне
Пас отдал
М. Бюхель
62'
54'
Замена
А. Ди Гаудио
️️️️
Р. Мартиньо
52'
Замена
М. Боррьелло
️️️️
Л. Паскиути
ГОЛ! 2:0!
Р. Сапонара
Пас отдал
М. Маккароне
51'
ГОЛ! 1:0!
М. Маккароне
Пас отдал
П. Зелински
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
10
Марсель Бюхель
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Карпи
27
Вид Белец
ВР
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
20
Лоренцо Лолло
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Эмполи
11
Даниэле Кроче
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
27
Лука Биттанте
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
10
Роналдо
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
24
Алессандро Пью
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Карпи
23
Зелько Бркич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Скорупски
6
Мариу Руй
21
Коста
26
Тонелли
16
Лорини
5
Паредес
10
Бюхель
7
Зелински
17
Сапонара
20
Пуччарелли
7
Маккароне
4-4-2
27
Белец
5
Дзаккардо
5
Гальоло
6
Романьоли
3
Летизия
29
Мартиньо
5
Кофи
20
Лолло
19
Паскиути
10
Ридер
15
Ласанья
7
Зелински
11
Кроче
11
Кроче
7
Зелински
10
Бюхель
10
Диуссе
10
Диуссе
10
Бюхель
7
Маккароне
10
Ливайя
10
Ливайя
7
Маккароне
6
Романьоли
11
Силва
11
Силва
6
Романьоли
29
Мартиньо
23
Ди Гаудио
23
Ди Гаудио
29
Мартиньо
19
Паскиути
22
Боррьелло
22
Боррьелло
19
Паскиути
Остались в запасе
Эмполи
Карпи
24
Алессандро Пью
ЦФ
27
Лука Биттанте
ЦЗ
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
10
Роналдо
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
23
Зелько Бркич
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
Остались в запасе
24
Алессандро Пью
ЦФ
27
Лука Биттанте
ЦЗ
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
10
Роналдо
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
Остались в запасе
23
Зелько Бркич
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Эмполи - Карпи
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Циттаделла
2 : 2
18.08.2019
Карпи
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
2 : 0
29.11.2017
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
3 : 3
12.08.2017
Салернитана
Италия. Кубок, 1/32 финала
Перуджа
2 : 1
13.08.2016
Карпи
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
Информация о матче
Главный судья:
Анджело Червеллера
(Таранто)
Стадион:
Карло Кастеллани
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