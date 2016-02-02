Нейл Килкенни - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Нейл
|Фамилия
|Килкенни
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 декабря 1985 (37 лет)
|Рост
|173
|Вес
|68
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Нейл
|Фамилия
|Килкенни
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 декабря 1985 (37 лет)
|Рост
|173
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Престон
|11
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.04.2016
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|1:2
|Престон (Престон)
|22.04.2016
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|0:1
|Бернли (Бернли)
|09.04.2016
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:0
|Престон (Престон)
|19.03.2016
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|12.03.2016
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|1:2
|Престон (Престон)
|27.02.2016
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|2:1
|Престон (Престон)
|20.02.2016
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:0
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|13.02.2016
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:2
|Престон (Престон)
|06.02.2016
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|2:1
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|02.02.2016
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|0:0
|Престон (Престон)
|23.01.2016
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:3
|Брентфорд (Лондон)
|16.01.2016
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:1
|Престон (Престон)
|12.01.2016
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:2
|Престон (Престон)
|02.01.2016
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|2:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|28.12.2015
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|26.12.2015
|1' -61'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|3:1
|Престон (Престон)
|20.12.2015
|55' -90'
|Лидс (Лидс)
|1:0
|Престон (Престон)
|88'
|15.12.2015
|83' -90'
|Престон (Престон)
|1:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|12.12.2015
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:0
|Рединг (Рединг)
|05.12.2015
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|0:2
|Престон (Престон)
|28.11.2015
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|1:1
|Престон (Престон)
|07.11.2015
|90' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:0
|Престон (Престон)
|03.11.2015
|83' -90'
|Престон (Престон)
|1:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|31.10.2015
|81' -90'
|Престон (Престон)
|0:0
|Болтон (Болтон)
|24.10.2015
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|0:0
|Престон (Престон)
|20.10.2015
|79' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|0:3
|Престон (Престон)
|17.10.2015
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|0:0
|Кардифф (Кардифф)
|03.10.2015
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|3:1
|Престон (Престон)
|26.09.2015
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|19.09.2015
|1' -72'
|Брентфорд (Лондон)
|2:1
|Престон (Престон)
|15.09.2015
|1' -85'
|Престон (Престон)
|1:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|50'
|12.09.2015
|1' -90'
|Престон (Престон)
|1:2
|Дерби Каунти (Дерби)
|29.08.2015
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:0
|Престон (Престон)
|22.08.2015
|1' -75'
|Престон (Престон)
|1:2
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|18.08.2015
|71' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|0:0
|Престон (Престон)
|15.08.2015
|Был в запасе
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|0:1
|Престон (Престон)
|09.08.2015
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|0:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)