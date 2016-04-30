Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Нейл Килкенни - статистика

Завершил карьеру
19 декабря 1985 (40)
#8 | Полузащитник
173 см | 68 кг
Австралия | Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Престон
11
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Рединг
1 : 2
30.04.2016
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Престон
0 : 1
22.04.2016
Бернли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Мидлсбро
1 : 0
09.04.2016
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Престон
1 : 1
19.03.2016
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Болтон
1 : 2
12.03.2016
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Кардифф
2 : 1
27.02.2016
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Престон
1 : 0
20.02.2016
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Вулверхэмптон
1 : 2
13.02.2016
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Престон
2 : 1
06.02.2016
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Дерби Каунти
0 : 0
02.02.2016
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Престон
1 : 3
23.01.2016
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
16.01.2016
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Бристоль Сити
1 : 2
12.01.2016
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Престон
2 : 1
02.01.2016
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Престон
1 : 0
28.12.2015
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Хаддерсфилд Таун
3 : 1
26.12.2015
Престон
1' - 61'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Лидс
1 : 0
20.12.2015
Престон
55' - 90'
88'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Престон
1 : 1
15.12.2015
Бирмингем Сити
83' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Престон
1 : 0
12.12.2015
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Бернли
0 : 2
05.12.2015
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Фулхэм
1 : 1
28.11.2015
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
07.11.2015
Престон
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
03.11.2015
Ноттингем Форест
83' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
0 : 0
31.10.2015
Болтон
81' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Брайтон
0 : 0
24.10.2015
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
0 : 3
20.10.2015
Престон
79' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Престон
0 : 0
17.10.2015
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 1
03.10.2015
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Престон
1 : 1
26.09.2015
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Брентфорд
2 : 1
19.09.2015
Престон
1' - 72'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Престон
1 : 1
15.09.2015
Бристоль Сити
1' - 85'
50'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Престон
1 : 2
12.09.2015
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Халл Сити
2 : 0
29.08.2015
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Престон
1 : 2
22.08.2015
Ипсвич Таун
1' - 75'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Ротерхэм
0 : 0
18.08.2015
Престон
71' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 1
15.08.2015
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Престон
0 : 0
09.08.2015
Мидлсбро
Был в запасе
Главные новости
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
22:43
55
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
22:39
2
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
13
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
1
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
20:32
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+