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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Болтон
Престон - Болтон: обзор матча 31 октября 2015
Престон
31.10.2015, суббота, 21:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
0 : 0
Завершен
Болтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Болтон
83'
Замена
Ф. Писано
️️️️
Дерик
Замена
Н. Килкенни
️️️️
М. Вермийл
81'
Замена
П. Хантингтон
️️️️
А. Брауне
81'
80'
Замена
Н. Даннс
️️️️
Д. Спиринг
74'
Замена
Г. Мадин
️️️️
Ш. Амеоби
Замена
Д. Хагилл
️️️️
И. Дойл
62'
31'
Желтая карточка
Д. Прэтли
Желтая карточка
К. Вудс
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Джордан Пикфорд
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
2
Марник Вермийл
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Болтон
13
Бен Амос
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
13
Дерик
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
10
Макс Клейтон
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Престон
43
Крис Киркленд
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
8
Нейл Килкенни
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
24
Стив Мэй
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Болтон
13
Поль Рачубка
ВР
24
Франческо Писано
ПЗ
11
Каин Вулери
ЛВ
31
Нейл Даннс
ЦП
33
Филип Твардзик
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
3-2-3-2
1
Пикфорд
3
Рич
3
Райт
15
Вудс
2
Вермийл
8
Каннингэм
8
Брауне
14
Джонсон
12
Галлахер
14
Гарнер
9
Дойл
4-4-2
13
Амос
25
Дерви
31
Уитер
13
Дерик
20
Касадо
16
Вела
24
Фини
15
Прэтли
8
Спиринг
26
Амеоби
10
Клейтон
8
Брауне
23
Хантингтон
23
Хантингтон
8
Брауне
2
Вермийл
8
Килкенни
8
Килкенни
2
Вермийл
9
Дойл
9
Хагилл
9
Хагилл
9
Дойл
13
Дерик
24
Писано
24
Писано
13
Дерик
8
Спиринг
31
Даннс
31
Даннс
8
Спиринг
26
Амеоби
14
Мадин
14
Мадин
26
Амеоби
Остались в запасе
Престон
Болтон
43
Крис Киркленд
ВР
19
Джон Уэлш
ЦП
24
Стив Мэй
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
11
Каин Вулери
ЛВ
13
Поль Рачубка
ВР
33
Филип Твардзик
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
19
Джон Уэлш
ЦП
24
Стив Мэй
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Остались в запасе
11
Каин Вулери
ЛВ
13
Поль Рачубка
ВР
33
Филип Твардзик
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Престон - Болтон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Дин Уайтстоун
(Нортгемптон)
Стадион:
Дипдэйл
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