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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Рединг
Престон - Рединг: обзор матча 12 декабря 2015
Престон
12.12.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
1 : 0
Завершен
Рединг
52'
Д. Гарнер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Рединг
Замена
Д. Уэлш
️️️️
П. Галлахер
86'
82'
Желтая карточка
М. Выдра
75'
Замена
Алекс
️️️️
Г. МакКлири
69'
Желтая карточка
П. МакШейн
55'
Замена
О. Джон
️️️️
Х. Робсон-Кану
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Гарнер
52'
39'
Желтая карточка
Г. МакКлири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
2
Марник Вермийл
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Рединг
31
Джонатан Бонд
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кул
Престон
43
Крис Киркленд
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
8
Нейл Килкенни
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
8
Алекс
АП
49
Джошуа Барретт
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
16
Паоло Уртадо
ЦФ
3-2-3-2
1
Пикфорд
5
Кларк
2
Вермийл
8
Каннингэм
23
Хантингтон
3
Рич
8
Брауне
14
Джонсон
12
Галлахер
18
Кин
14
Гарнер
4-2-4
31
Бонд
3
Тэйлор
5
МакШейн
35
Фердинанд
2
Гантер
19
Уильямс
10
Норвуд
12
МакКлири
4
Робсон-Кану
9
Блекмэн
11
Выдра
12
Галлахер
19
Уэлш
19
Уэлш
12
Галлахер
12
МакКлири
8
Алекс
8
Алекс
12
МакКлири
4
Робсон-Кану
15
Джон
15
Джон
4
Робсон-Кану
Остались в запасе
Престон
Рединг
43
Крис Киркленд
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
8
Нейл Килкенни
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
49
Джошуа Барретт
ЦФ
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
16
Паоло Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кул
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
8
Нейл Килкенни
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Остались в запасе
49
Джошуа Барретт
ЦФ
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
16
Паоло Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Главный тренер
Мартин Кул
Статистика матча Престон - Рединг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Главный судья:
Джефф Элтрингем
(Тайн)
Стадион:
Дипдэйл
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