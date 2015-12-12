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    Мартин Кул

    Тренер
    Имя Мартин
    Фамилия Кул
    Гражданство Англия
    Дата рождения 10 января 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Рединг 5 1 4 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    12.12.2015 Престон 1 : 0 Рединг
    16.12.2015 Халл Сити 2 : 1 Рединг
    20.12.2015 Рединг 1 : 0 Блэкберн
    26.12.2015 Вулверхэмптон 1 : 0 Рединг
    28.12.2015 Рединг 1 : 2 Брентфорд
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