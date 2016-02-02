Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Престон
Дерби Каунти - Престон: обзор матча 02 февраля 2016
Дерби Каунти
02.02.2016, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
0 : 0
Завершен
Престон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Престон
90'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
А. Рич
89'
Желтая карточка
Б. Райт
86'
Замена
А. Брауне
️️️️
П. Галлахер
Замена
Д. Расселл
️️️️
Т. Инс
86'
Желтая карточка
Д. Торне
76'
76'
Желтая карточка
Б. Пирсон
Замена
К. Брайсон
️️️️
Д. Хендрик
72'
Замена
А. Камара
️️️️
Н. Блекмэн
67'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Дерби Каунти
13
Ли Грант
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
7
Крэйг Брайсон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
Престон
43
Крис Киркленд
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
8
Нейл Килкенни
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
4-4-2
33
Карсон
3
Уорнок
36
Кио
5
Шекелл
29
Кристи
10
Инс
19
Баттерфилд
29
Хендрик
34
Торне
18
Мартин
9
Блекмэн
3-2-3-1
1
Линдегаард
5
Кларк
15
Вудс
3
Райт
3
Рич
23
Хантингтон
12
Галлахер
14
Джонсон
4
Пирсон
14
Гарнер
29
Хендрик
7
Брайсон
7
Брайсон
29
Хендрик
9
Блекмэн
9
Камара
9
Камара
9
Блекмэн
10
Инс
77
Расселл
77
Расселл
10
Инс
12
Галлахер
8
Брауне
8
Брауне
12
Галлахер
3
Рич
9
Хагилл
9
Хагилл
3
Рич
Остались в запасе
Дерби Каунти
Престон
13
Ли Грант
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
Главный тренер
Пол Клемент
43
Крис Киркленд
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
8
Нейл Килкенни
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
8
Нейл Килкенни
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Дерби Каунти - Престон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
Прайд Парк
Новости команд
Все
Дерби Каунти
Престон
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
2024.10.31 01:12
«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024
2024.10.30 21:35
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
2022.06.26 19:57
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
2022.06.24 21:23
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
2024.10.31 01:12
«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024
2024.10.30 21:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+