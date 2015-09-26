Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Вулверхэмптон
Престон - Вулверхэмптон: обзор матча 26 сентября 2015
Престон
26.09.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
1 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
10'
Д. Джонсон
90+1'
К. МакДональд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Вулверхэмптон
Желтая карточка
Г. Каннингэм
90'
+3
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
К. МакДональд
Пас отдал
Н. Бирн
85'
Желтая карточка
К. МакДональд
Желтая карточка
Д. Пикфорд
84'
Вторая желтая
Б. Райт
81'
Желтая карточка
Б. Райт
78'
Замена
К. Хамфри
️️️️
Д. Джонсон
77'
Желтая карточка
Д. Уэлш
67'
65'
Замена
О. Ожо
️️️️
Д. Уоллес
Замена
Д. Хагилл
️️️️
У. Кин
65'
64'
Замена
Н. Бирн
️️️️
Д. Хенри
46'
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
Р. ван Ла Парра
42'
Желтая карточка
Д. Йорфа
Красная карточка
Д. Гарнер
19'
ГОЛ! 1:0!
Д. Джонсон
Пас отдал
Д. Гарнер
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Джордан Пикфорд
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
19
Джон Уэлш
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Вулверхэмптон
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
17
Джеймс Хенри
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Престон
43
Крис Киркленд
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
7
Крис Хамфри
ЛП
8
Нейл Килкенни
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
24
Стив Мэй
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
6
Этан Эбанкс-Лэнделл
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
3-2-3-2
1
Пикфорд
15
Вудс
3
Райт
3
Рич
5
Кларк
8
Каннингэм
19
Уэлш
14
Джонсон
8
Брауне
18
Кин
14
Гарнер
4-5-1
1
Мартинес
30
Хаус
13
Голбоурн
2
Йорфа
23
Батт
3
ван Ла Парра
19
Прайс
17
Хенри
17
Уоллес
29
МакДональд
23
Афобе
14
Джонсон
7
Хамфри
7
Хамфри
14
Джонсон
18
Кин
9
Хагилл
9
Хагилл
18
Кин
17
Хенри
14
Бирн
14
Бирн
17
Хенри
17
Уоллес
9
Ожо
9
Ожо
17
Уоллес
3
ван Ла Парра
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
3
ван Ла Парра
Остались в запасе
Престон
Вулверхэмптон
43
Крис Киркленд
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
8
Нейл Килкенни
ЦП
24
Стив Мэй
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
1
Карл Икеме
ВР
6
Этан Эбанкс-Лэнделл
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
Главный тренер
Кенни Джакетт
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
8
Нейл Килкенни
ЦП
24
Стив Мэй
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Остались в запасе
1
Карл Икеме
ВР
6
Этан Эбанкс-Лэнделл
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Главный тренер
Кенни Джакетт
Статистика матча Престон - Вулверхэмптон
4
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Тревор Кеттл
(Беркшир)
Стадион:
Дипдэйл
Новости команд
Все
Престон
Вулверхэмптон
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
2024.10.31 01:12
«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024
2024.10.30 21:35
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+