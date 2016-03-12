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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Престон
Болтон - Престон: обзор матча 12 марта 2016
Болтон
12.03.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 37 тур
1 : 2
Завершен
Престон
22'
Л. Троттер
58'
Д. Хагилл
87'
М. Вермийл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Престон
90'
Замена
Д. Уэлш
️️️️
П. Галлахер
Замена
С. Добби
️️️️
Л. Уилсон
88'
87'
ГОЛ! 1:2!
М. Вермийл
Пас отдал
Г. Каннингэм
84'
Замена
И. Дойл
️️️️
Д. Хагилл
Замена
К. Вулери
️️️️
З. Клоу
84'
78'
Замена
М. Вермийл
️️️️
Д. Джонсон
Замена
В. Силва
️️️️
Д. Прэтли
70'
58'
ГОЛ! 1:1!
Д. Хагилл
Пас отдал
А. Рич
45'
Желтая карточка
Б. Райт
45'
Желтая карточка
П. Галлахер
Желтая карточка
Д. Прэтли
45'
ГОЛ! 1:0!
Л. Троттер
Пас отдал
М. Дэйвис
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
13
Поль Рачубка
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
38
Лоури Уилсон
ЦЗ
13
Дерик
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
24
Лиэм Фини
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
17
Лайам Троттер
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
20
Зак Клоу
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Болтон
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
36
Алекс Финни
ЦЗ
11
Каин Вулери
ЛВ
16
Джош Вела
ЦП
31
Нейл Даннс
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
Престон
43
Крис Киркленд
ВР
44
Клайв Смит
ЦЗ
2
Марник Вермийл
ЦЗ
8
Нейл Килкенни
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
9
Ион Дойл
РФ
4-4-2
13
Рачубка
21
Мокси
13
Дерик
6
Холдинг
38
Уилсон
24
Фини
17
Троттер
16
Дэйвис
15
Прэтли
14
Мадин
20
Клоу
3-2-3-2
1
Линдегаард
3
Райт
5
Кларк
8
Каннингэм
3
Рич
15
Вудс
12
Галлахер
14
Джонсон
4
Пирсон
47
Робинсон
9
Хагилл
20
Клоу
11
Вулери
11
Вулери
20
Клоу
38
Уилсон
23
Добби
23
Добби
38
Уилсон
15
Прэтли
11
Силва
11
Силва
15
Прэтли
14
Джонсон
2
Вермийл
2
Вермийл
14
Джонсон
12
Галлахер
19
Уэлш
19
Уэлш
12
Галлахер
9
Хагилл
9
Дойл
9
Дойл
9
Хагилл
Остались в запасе
Болтон
Престон
36
Алекс Финни
ЦЗ
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
16
Джош Вела
ЦП
31
Нейл Даннс
ЦП
44
Клайв Смит
ЦЗ
43
Крис Киркленд
ВР
8
Нейл Килкенни
ЦП
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
36
Алекс Финни
ЦЗ
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
16
Джош Вела
ЦП
31
Нейл Даннс
ЦП
Остались в запасе
44
Клайв Смит
ЦЗ
43
Крис Киркленд
ВР
8
Нейл Килкенни
ЦП
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Болтон - Престон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Рибок
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