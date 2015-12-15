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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Бирмингем Сити
Престон - Бирмингем Сити: обзор матча 15 декабря 2015
Престон
15.12.2015, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 21 тур
1 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
19'
А. Рич
67'
М. Моррисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Бирмингем Сити
89'
Замена
Д. Дэвис
️️️️
Ж. Магома
88'
Замена
Г. Халфорд
️️️️
Д. Воган
Замена
Н. Килкенни
️️️️
А. Брауне
83'
83'
Желтая карточка
М. Кифтенбельд
81'
Желтая карточка
Д. Воган
Желтая карточка
Г. Каннингэм
81'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
У. Кин
70'
Замена
Д. Уэлш
️️️️
П. Галлахер
70'
67'
ГОЛ! 1:1!
М. Моррисон
Пас отдал
С. Глисон
66'
Желтая карточка
Н. Ирдли
Желтая карточка
П. Галлахер
51'
45'
Замена
Д. Тораль
️️️️
Э. Шайнни
ГОЛ! 1:0!
А. Рич
Пас отдал
М. Вермийл
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
2
Марник Вермийл
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
23
Нил Ирдли
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
22
Эндрю Шайнни
АП
9
Джеймс Воган
ЦФ
Престон
43
Крис Киркленд
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
8
Нейл Килкенни
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
41
Пол Кэддис
ЦЗ
16
Дэвид Дэвис
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
3-2-3-2
1
Пикфорд
8
Каннингэм
5
Кларк
23
Хантингтон
2
Вермийл
3
Рич
14
Джонсон
12
Галлахер
8
Брауне
18
Кин
14
Гарнер
4-3-2-1
29
Кушчак
23
Ирдли
23
Спектор
5
Моррисон
17
Гроундс
8
Кифтенбельд
19
Магома
25
Глисон
22
Шайнни
10
Грей
9
Воган
8
Брауне
8
Килкенни
8
Килкенни
8
Брауне
12
Галлахер
19
Уэлш
19
Уэлш
12
Галлахер
18
Кин
9
Хагилл
9
Хагилл
18
Кин
9
Воган
45
Халфорд
45
Халфорд
9
Воган
19
Магома
16
Дэвис
16
Дэвис
19
Магома
22
Шайнни
21
Тораль
21
Тораль
22
Шайнни
Остались в запасе
Престон
Бирмингем Сити
43
Крис Киркленд
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
1
Адам Легздиньш
ВР
41
Пол Кэддис
ЦЗ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
9
Ион Дойл
РФ
Остались в запасе
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
1
Адам Легздиньш
ВР
41
Пол Кэддис
ЦЗ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Престон - Бирмингем Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Райт
(Кэмбриджшир)
Стадион:
Дипдэйл
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