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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Престон
Лидс - Престон: обзор матча 20 декабря 2015
Лидс
20.12.2015, воскресенье, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
1 : 0
Завершен
Престон
46'
А. Брауне (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Престон
Замена
К. Филлипс
️️️️
С. Даллас
90'
+5
88'
Желтая карточка
Н. Килкенни
87'
Замена
И. Дойл
️️️️
У. Кин
Замена
М. Антенуччи
️️️️
К. Вуд
83'
81'
Желтая карточка
Т. Кларк
80'
Желтая карточка
А. Рич
Желтая карточка
С. Бирам
78'
Замена
С. Дукара
️️️️
Л. Мерфи
64'
64'
Желтая карточка
Г. Каннингэм
64'
Желтая карточка
П. Галлахер
55'
Замена
Н. Килкенни
️️️️
А. Брауне
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Брауне
46'
34'
Замена
М. Хадсон
️️️️
Д. Уэлш
31'
Красная карточка
Д. Пикфорд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
28
Стюарт Тэйлор
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Престон
1
Джордан Пикфорд
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
18
Уильям Кин
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Алекс Моуатт
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Престон
35
Мэттью Хадсон
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
8
Нейл Килкенни
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
3-2-3-1
16
Сильвестри
6
Купер
55
Беллуски
25
Уоттон
15
Даллас
3
Бирам
23
Бридкатт
10
Кук
7
Мерфи
9
Вуд
3-2-3-2
1
Пикфорд
3
Рич
5
Кларк
23
Хантингтон
2
Вермийл
8
Каннингэм
12
Галлахер
8
Брауне
19
Уэлш
14
Гарнер
18
Кин
15
Даллас
27
Филлипс
27
Филлипс
15
Даллас
7
Мерфи
15
Дукара
15
Дукара
7
Мерфи
9
Вуд
7
Антенуччи
7
Антенуччи
9
Вуд
19
Уэлш
35
Хадсон
35
Хадсон
19
Уэлш
8
Брауне
8
Килкенни
8
Килкенни
8
Брауне
18
Кин
9
Дойл
9
Дойл
18
Кин
Остались в запасе
Лидс
Престон
2
Льюи Койл
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
Главный тренер
Стив Эванс
3
Бэйли Райт
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
2
Льюи Койл
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
Остались в запасе
3
Бэйли Райт
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Лидс - Престон
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Гэвин Уорд
(Суррей)
Стадион:
Элланд Роад
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