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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Брентфорд
Престон - Брентфорд: обзор матча 23 января 2016
Престон
23.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
1 : 3
Завершен
Брентфорд
24'
А. Рич
22'
Г. Каннингэм (АГ)
43'
А. Джадж
80'
Д. Свифт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Брентфорд
90'
Замена
Н. Йеннарис
️️️️
Д. Свифт
80'
ГОЛ! 1:3!
Д. Свифт
Пас отдал
М. Колен
Замена
М. Вермийл
️️️️
К. Вудс
79'
78'
Замена
С. Каньос
️️️️
С. Саундерс
Желтая карточка
Г. Каннингэм
75'
74'
Замена
К. Кершбаумер
️️️️
Д. МакИкран
69'
Желтая карточка
Х. Дин
Замена
К. Робинсон
️️️️
Б. Пирсон
62'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
И. Дойл
62'
Желтая карточка
П. Галлахер
45'
Желтая карточка
Д. Гарнер
45'
43'
ГОЛ! 1:2!
А. Джадж
Пас отдал
Й. Барбе
30'
Желтая карточка
М. Колен
Желтая карточка
П. Хантингтон
29'
ГОЛ! 1:1!
А. Рич
Пас отдал
Д. Гарнер
24'
22'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Г. Каннингэм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Брентфорд
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
7
Сэм Саундерс
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Престон
43
Крис Киркленд
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
8
Нейл Килкенни
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
23
Николас Йеннарис
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
3-2-3-2
26
Джонстон
15
Вудс
3
Рич
23
Хантингтон
8
Каннингэм
3
Райт
4
Пирсон
12
Галлахер
14
Джонсон
14
Гарнер
9
Дойл
3-5-1-1
27
Баттон
6
Дин
2
Колен
21
Бидуэлл
26
Вибе
31
Джадж
18
Вудс
16
МакИкран
7
Саундерс
8
Свифт
5
Барбе
15
Вудс
2
Вермийл
2
Вермийл
15
Вудс
9
Дойл
9
Хагилл
9
Хагилл
9
Дойл
4
Пирсон
47
Робинсон
47
Робинсон
4
Пирсон
7
Саундерс
7
Каньос
7
Каньос
7
Саундерс
16
МакИкран
7
Кершбаумер
7
Кершбаумер
16
МакИкран
8
Свифт
23
Йеннарис
23
Йеннарис
8
Свифт
Остались в запасе
Престон
Брентфорд
43
Крис Киркленд
ВР
8
Алан Брауне
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
8
Нейл Килкенни
ЦП
Главный тренер
Саймон Грэйсон
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
8
Алан Брауне
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
8
Нейл Килкенни
ЦП
Остались в запасе
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Престон - Брентфорд
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Уэбб
(Дарем)
Стадион:
Дипдэйл
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