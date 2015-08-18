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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Престон
Ротерхэм - Престон: обзор матча 18 августа 2015
Ротерхэм
18.08.2015, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 3 тур
0 : 0
Завершен
Престон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Престон
90'
+4
Желтая карточка
М. Вермийл
90'
+3
Замена
А. Брауне
️️️️
Д. Уэлш
Желтая карточка
Д. Кларк-Харрис
73'
71'
Замена
Н. Килкенни
️️️️
К. Хамфри
71'
Замена
М. Вермийл
️️️️
У. Кин
Замена
П. Грин
️️️️
Д. Мэтток
71'
Желтая карточка
Д. Мэтток
60'
Замена
Д. Кларк-Харрис
️️️️
Д. Боуэри
56'
Замена
А. Уайт
️️️️
К. Магуайр
56'
Желтая карточка
Д. Ньюэлл
45'
37'
Желтая карточка
Д. Гарнер
Желтая карточка
Г. Халфорд
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
13
Келле Рос
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
2
Льюис Бакстон
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
8
Ли Фреклингтон
ПП
17
Кристофер Магуайр
ПВ
18
Джордан Боуэри
ЦФ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Престон
1
Джордан Пикфорд
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
7
Крис Хамфри
ЛП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Ротерхэм
19
Адам Коллин
ВР
23
Томас Торп
ЦЗ
3
Айдан Уайт
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
11
Пол Грин
АП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
Престон
43
Крис Киркленд
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
2
Марник Вермийл
ЦЗ
17
Кайл Рид
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
8
Нейл Килкенни
ЦП
4-3-1-2
13
Рос
4
Коллинс
45
Халфорд
3
Мэтток
2
Бакстон
21
Смолвуд
11
Ньюэлл
8
Фреклингтон
17
Магуайр
27
Дербишир
18
Боуэри
4-4-2
1
Пикфорд
3
Райт
23
Хантингтон
8
Каннингэм
5
Кларк
14
Джонсон
19
Уэлш
12
Галлахер
7
Хамфри
18
Кин
14
Гарнер
17
Магуайр
3
Уайт
3
Уайт
17
Магуайр
3
Мэтток
11
Грин
11
Грин
3
Мэтток
18
Боуэри
9
Кларк-Харрис
9
Кларк-Харрис
18
Боуэри
18
Кин
2
Вермийл
2
Вермийл
18
Кин
19
Уэлш
8
Брауне
8
Брауне
19
Уэлш
7
Хамфри
8
Килкенни
8
Килкенни
7
Хамфри
Остались в запасе
Ротерхэм
Престон
23
Томас Торп
ЦЗ
19
Адам Коллин
ВР
18
Грант Уорд
ЦП
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
17
Кайл Рид
ЦП
43
Крис Киркленд
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
23
Томас Торп
ЦЗ
19
Адам Коллин
ВР
18
Грант Уорд
ЦП
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
Остались в запасе
17
Кайл Рид
ЦП
43
Крис Киркленд
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
Главный тренер
Стив Эванс
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Ротерхэм - Престон
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
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- : -
21.11.2026
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Англия. Вторая лига, 14 тур
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2 : 1
31.10.2026
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Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Нью-Йорк
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