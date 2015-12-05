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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Престон
Бернли - Престон: обзор матча 05 декабря 2015
Бернли
05.12.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 19 тур
0 : 2
Завершен
Престон
64'
У. Кин
86'
Д. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Престон
90'
Замена
Д. Уэлш
️️️️
Д. Джонсон
Желтая карточка
М. Лоутон
90'
86'
ГОЛ! 0:2!
Д. Джонсон
Пас отдал
Д. Гарнер
79'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
У. Кин
Замена
М. Лоутон
️️️️
Т. Дариква
78'
Замена
М. Кайтли
️️️️
С. Эрфилд
77'
Желтая карточка
Д. Бартон
73'
Замена
М. Тэйлор
️️️️
Д. Бойд
71'
64'
ГОЛ! 0:1!
У. Кин
Пас отдал
Т. Кларк
44'
Желтая карточка
М. Вермийл
42'
Желтая карточка
У. Кин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Престон
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
2
Марник Вермийл
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
25
Дин Марни
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Престон
43
Крис Киркленд
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
8
Нейл Килкенни
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
4-3-3
22
Хитон
4
Дафф
15
Ми
2
Дариква
5
Кин
37
Эрфилд
3
Джонс
8
Бартон
21
Бойд
19
Воукс
45
Грэй
3-2-3-2
1
Пикфорд
2
Вермийл
5
Кларк
8
Каннингэм
3
Рич
23
Хантингтон
8
Брауне
12
Галлахер
14
Джонсон
18
Кин
14
Гарнер
2
Дариква
38
Лоутон
38
Лоутон
2
Дариква
37
Эрфилд
28
Кайтли
28
Кайтли
37
Эрфилд
21
Бойд
31
Тэйлор
31
Тэйлор
21
Бойд
14
Джонсон
19
Уэлш
19
Уэлш
14
Джонсон
18
Кин
9
Хагилл
9
Хагилл
18
Кин
Остались в запасе
Бернли
Престон
13
Мэттью Гилкс
ВР
25
Дин Марни
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
43
Крис Киркленд
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
8
Нейл Килкенни
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
25
Дин Марни
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
8
Нейл Килкенни
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Бернли - Престон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Тюрф Мур
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