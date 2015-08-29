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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Престон
Халл Сити - Престон: обзор матча 29 августа 2015
Халл Сити
29.08.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
2 : 0
Завершен
Престон
37'
А. Эрнандес
82'
К. Дэйвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Престон
83'
Замена
М. Вермийл
️️️️
К. Вудс
Замена
А. Хэйден
️️️️
Ч. Акпом
83'
ГОЛ! 2:0!
К. Дэйвис
Пас отдал
Ш. Мэлони
82'
70'
Замена
У. Кин
️️️️
Д. Уэлш
70'
Замена
А. Брауне
️️️️
К. Хамфри
Замена
С. Алуко
️️️️
А. Эрнандес
70'
Замена
Ш. Мэлони
️️️️
М. Диаме
70'
60'
Желтая карточка
Д. Уэлш
53'
Желтая карточка
К. Вудс
Желтая карточка
Ч. Акпом
52'
Желтая карточка
М. Одубайо
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
А. Эрнандес
37'
19'
Желтая карточка
Д. Гарнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Престон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
7
Крис Хамфри
ЛП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
8
Нейл Килкенни
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
14
Айзек Хэйден
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
39
Грег Лер
ЦФ
Престон
43
Крис Киркленд
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
17
Кайл Рид
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
18
Уильям Кин
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
3-2-3-2
1
МакГрегор
28
Одубайо
20
Доусон
33
Дэйвис
3
Робертсон
27
Эль-Мохамади
6
Клукас
17
Диаме
7
Мейлер
11
Эрнандес
29
Акпом
4-5-1
1
Пикфорд
3
Райт
5
Кларк
23
Хантингтон
15
Вудс
14
Джонсон
12
Галлахер
8
Килкенни
19
Уэлш
7
Хамфри
14
Гарнер
17
Диаме
15
Мэлони
15
Мэлони
17
Диаме
29
Акпом
14
Хэйден
14
Хэйден
29
Акпом
11
Эрнандес
14
Алуко
14
Алуко
11
Эрнандес
15
Вудс
2
Вермийл
2
Вермийл
15
Вудс
7
Хамфри
8
Брауне
8
Брауне
7
Хамфри
19
Уэлш
18
Кин
18
Кин
19
Уэлш
Остались в запасе
Халл Сити
Престон
17
Элдин Якупович
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
39
Грег Лер
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
17
Кайл Рид
ЦП
43
Крис Киркленд
ВР
8
Джош Браунхилл
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
39
Грег Лер
ЦФ
Остались в запасе
17
Кайл Рид
ЦП
43
Крис Киркленд
ВР
8
Джош Браунхилл
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Халл Сити - Престон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Фред Грэм
(Эссекс)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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