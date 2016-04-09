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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Престон
Мидлсбро - Престон: обзор матча 09 апреля 2016
Мидлсбро
09.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
1 : 0
Завершен
Престон
32'
А. Адома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Престон
90'
Желтая карточка
Д. Бэкфорд
Замена
А. Клэйтон
️️️️
Г. Рамирес
69'
Замена
С. Даунинг
️️️️
К. Стуани
63'
62'
Замена
Д. Бэкфорд
️️️️
К. Робинсон
62'
Замена
Д. Уэлш
️️️️
Б. Пирсон
52'
Желтая карточка
Б. Райт
ГОЛ! 1:0!
А. Адома
Пас отдал
Д. Фрэнд
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
2
Марник Вермийл
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Мидлсбро
22
Михаэль Агацци
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Престон
43
Крис Киркленд
ВР
44
Клайв Смит
ЦЗ
8
Нейл Килкенни
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
3-3-1-3
1
Константопулос
32
Фрэнд
4
Айяла
23
Гибсон
28
Форшоу
37
Адома
7
Лидбиттер
11
Рамирес
35
Наджент
7
Стуани
10
Нсуе
4-3-3
1
Линдегаард
3
Райт
8
Каннингэм
2
Вермийл
23
Хантингтон
12
Галлахер
14
Джонсон
4
Пирсон
9
Дойл
14
Гарнер
47
Робинсон
7
Стуани
19
Даунинг
19
Даунинг
7
Стуани
11
Рамирес
7
Клэйтон
7
Клэйтон
11
Рамирес
4
Пирсон
19
Уэлш
19
Уэлш
4
Пирсон
47
Робинсон
10
Бэкфорд
10
Бэкфорд
47
Робинсон
Остались в запасе
Мидлсбро
Престон
22
Михаэль Агацци
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
44
Клайв Смит
ЦЗ
43
Крис Киркленд
ВР
8
Нейл Килкенни
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
22
Михаэль Агацци
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Остались в запасе
44
Клайв Смит
ЦЗ
43
Крис Киркленд
ВР
8
Нейл Килкенни
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
Главный тренер
Айтор Каранка
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Мидлсбро - Престон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
Риверсайд
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