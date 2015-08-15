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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Милтон Кинс Донс - Престон
Милтон Кинс Донс - Престон: обзор матча 15 августа 2015
Милтон Кинс Донс
15.08.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
0 : 1
Завершен
Престон
28'
П. Галлахер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милтон Кинс Донс - Престон
90'
+5
Желтая карточка
Д. Пикфорд
Желтая карточка
Д. Дженнингс
90'
+3
88'
Замена
К. Вудс
️️️️
К. Хамфри
83'
Красная карточка
Д. Хагилл
80'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
У. Кин
Замена
С. Чёрч
️️️️
Д. Боудитч
78'
Замена
Д. Дженнингс
️️️️
К. Бэйкер
78'
77'
Замена
А. Брауне
️️️️
П. Галлахер
73'
Желтая карточка
У. Кин
Замена
К. Бенавенте
️️️️
С. Карратерс
67'
46'
Желтая карточка
П. Галлахер
28'
ГОЛ! 0:1!
П. Галлахер
Пас отдал
Д. Гарнер
17'
Желтая карточка
Г. Каннингэм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
25
Давид Мартин
ВР
6
Энтони Кэй
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
3
Дин Левингтон
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
10
Бен Ривс
ЦП
8
Даррен Поттер
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
9
Дин Боудитч
АП
7
Карл Бэйкер
ПП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Престон
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
7
Крис Хамфри
ЛП
12
Пол Галлахер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Милтон Кинс Донс
55
Коди Кроппер
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
16
Джо Уэлш
ЦЗ
18
Серхио Агуса
ЦП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
21
Дейл Дженнингс
ЦФ
18
Саймон Чёрч
ЦФ
Престон
43
Крис Киркленд
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
8
Нейл Килкенни
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
4-4-1-1
25
Мартин
6
Кэй
3
Левингтон
5
МакФадзин
12
Спенс
10
Ривс
8
Поттер
11
Карратерс
7
Бэйкер
9
Боудитч
20
Галлахер
4-4-2
1
Пикфорд
8
Каннингэм
5
Кларк
23
Хантингтон
3
Райт
12
Галлахер
14
Джонсон
19
Уэлш
7
Хамфри
18
Кин
14
Гарнер
7
Бэйкер
21
Дженнингс
21
Дженнингс
7
Бэйкер
11
Карратерс
14
Бенавенте
14
Бенавенте
11
Карратерс
9
Боудитч
18
Чёрч
18
Чёрч
9
Боудитч
7
Хамфри
15
Вудс
15
Вудс
7
Хамфри
12
Галлахер
8
Брауне
8
Брауне
12
Галлахер
18
Кин
9
Хагилл
9
Хагилл
18
Кин
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Престон
18
Серхио Агуса
ЦП
55
Коди Кроппер
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
16
Джо Уэлш
ЦЗ
Главный тренер
Карл Робинсон
43
Крис Киркленд
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
8
Нейл Килкенни
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
18
Серхио Агуса
ЦП
55
Коди Кроппер
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
16
Джо Уэлш
ЦЗ
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
8
Нейл Килкенни
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Престон
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
МК Стэдиум
Новости команд
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Милтон Кинс Донс
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