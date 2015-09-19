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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Престон
Брентфорд - Престон: обзор матча 19 сентября 2015
Брентфорд
19.09.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
2 : 1
Завершен
Престон
62'
Л. Вибе
65'
М. Джуричин
1'
Д. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Престон
Замена
Д. О'Коннелл
️️️️
Л. Вибе
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
К. Хамфри
83'
Замена
Д. Браунхилл
️️️️
А. Брауне
Замена
Д. Удумага
️️️️
М. Джуричин
79'
74'
Желтая карточка
П. Хантингтон
72'
Замена
У. Кин
️️️️
Н. Килкенни
Желтая карточка
С. Каньос
67'
Желтая карточка
М. Джуричин
66'
65'
Замена
К. Хамфри
️️️️
С. Мэй
ГОЛ! 2:1!
М. Джуричин
Пас отдал
Д. Бидуэлл
65'
ГОЛ! 1:1!
Л. Вибе
Пас отдал
С. Каньос
62'
Замена
С. Каньос
️️️️
Д. Кларк
61'
Желтая карточка
А. МакКормак
38'
36'
Желтая карточка
Д. Гарнер
24'
Желтая карточка
Д. Джонсон
1'
ГОЛ! 0:1!
Д. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
27
Дэвид Баттон
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
7
Марко Джуричин
ЦП
4
Алан МакКормак
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Ли Карсли
Престон
1
Джордан Пикфорд
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
8
Нейл Килкенни
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
24
Стив Мэй
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
14
Маркос Тебар
ОП
35
Джермейн Удумага
ЦП
7
Райан Уилльямс
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
Престон
43
Крис Киркленд
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
7
Крис Хамфри
ЛП
8
Джош Браунхилл
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
33
Джек Райан
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
2-5-1-1
27
Баттон
21
Бидуэлл
6
Дин
31
Джадж
26
Вибе
8
Дьягурага
36
Кларк
4
МакКормак
7
Джуричин
5
Барбе
4-3-3
1
Пикфорд
23
Хантингтон
8
Каннингэм
5
Кларк
2
Вермийл
8
Брауне
14
Джонсон
8
Килкенни
9
Дойл
24
Мэй
14
Гарнер
7
Джуричин
35
Удумага
35
Удумага
7
Джуричин
36
Кларк
7
Каньос
7
Каньос
36
Кларк
26
Вибе
5
О'Коннелл
5
О'Коннелл
26
Вибе
24
Мэй
7
Хамфри
7
Хамфри
24
Мэй
8
Брауне
8
Браунхилл
8
Браунхилл
8
Брауне
8
Килкенни
18
Кин
18
Кин
8
Килкенни
Остались в запасе
Брентфорд
Престон
7
Райан Уилльямс
ЦП
1
Джек Бонхэм
ВР
14
Маркос Тебар
ОП
18
Райан Вудс
ЦП
Главный тренер
Ли Карсли
33
Джек Райан
ЦФ
43
Крис Киркленд
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
19
Джон Уэлш
ЦП
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
7
Райан Уилльямс
ЦП
1
Джек Бонхэм
ВР
14
Маркос Тебар
ОП
18
Райан Вудс
ЦП
Остались в запасе
33
Джек Райан
ЦФ
43
Крис Киркленд
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
19
Джон Уэлш
ЦП
Главный тренер
Ли Карсли
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Брентфорд - Престон
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Гриффин Парк
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