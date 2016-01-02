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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Ротерхэм
Престон - Ротерхэм: обзор матча 02 января 2016
Престон
02.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
2 : 1
Завершен
Ротерхэм
64'
И. Дойл
90+4'
Д. Кларк-Харрис (АГ)
35'
Э. Андреу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Ротерхэм
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Кларк-Харрис
90'
+4
83'
Замена
Д. Коллинс
️️️️
Ф. Роусон
Замена
Д. Хагилл
️️️️
И. Дойл
81'
ГОЛ! 1:1!
И. Дойл
Пас отдал
П. Хантингтон
64'
58'
Замена
Д. Кларк-Харрис
️️️️
Э. Андреу
Замена
А. Брауне
️️️️
Д. Уэлш
53'
48'
Желтая карточка
Д. Ньюэлл
Замена
П. Хантингтон
️️️️
Б. Райт
46'
35'
ГОЛ! 0:1!
Э. Андреу
Пас отдал
Д. Уорд
11'
Замена
П. Грин
️️️️
Л. Фреклингтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
26
Сэм Джонстон
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
20
Фарренд Роусон
ЦЗ
28
Шей Фейси
ЦЗ
5
Керк Броудфут
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
10
Энтони Андреу
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
8
Ли Фреклингтон
ПП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
Престон
43
Крис Киркленд
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
8
Нейл Килкенни
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Ротерхэм
19
Адам Коллин
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
11
Пол Грин
АП
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
3-2-3-2
26
Джонстон
3
Райт
5
Кларк
8
Каннингэм
3
Рич
2
Вермийл
14
Джонсон
12
Галлахер
19
Уэлш
14
Гарнер
9
Дойл
4-5-1
1
Камп
28
Фейси
5
Броудфут
3
Мэтток
20
Роусон
8
Фреклингтон
18
Уорд
21
Смолвуд
11
Ньюэлл
10
Андреу
25
Уорд
3
Райт
23
Хантингтон
23
Хантингтон
3
Райт
19
Уэлш
8
Брауне
8
Брауне
19
Уэлш
9
Дойл
9
Хагилл
9
Хагилл
9
Дойл
20
Роусон
4
Коллинс
4
Коллинс
20
Роусон
8
Фреклингтон
11
Грин
11
Грин
8
Фреклингтон
10
Андреу
9
Кларк-Харрис
9
Кларк-Харрис
10
Андреу
Остались в запасе
Престон
Ротерхэм
43
Крис Киркленд
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
8
Нейл Килкенни
ЦП
Главный тренер
Саймон Грэйсон
19
Адам Коллин
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
8
Нейл Килкенни
ЦП
Остались в запасе
19
Адам Коллин
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Главный тренер
Нил Редферн
Статистика матча Престон - Ротерхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Главный судья:
Чарльз Брейкспир
(Суррей)
Стадион:
Дипдэйл
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