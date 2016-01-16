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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Престон
Ипсвич Таун - Престон: обзор матча 16 января 2016
Ипсвич Таун
16.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
1 : 1
Завершен
Престон
38'
Д. Мерфи
7'
Д. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Престон
Желтая карточка
Б. Питман
90'
87'
Замена
К. Робинсон
️️️️
И. Дойл
84'
Желтая карточка
Д. Джонсон
Замена
Л. Варни
️️️️
Д. Мерфи
82'
79'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Д. Гарнер
Замена
Л. Хиам
️️️️
Д. Дуглас
74'
Замена
Б. Питман
️️️️
К. Брю
69'
69'
Желтая карточка
Д. Гарнер
40'
Желтая карточка
К. Вудс
ГОЛ! 1:1!
Д. Мерфи
Пас отдал
Л. Чамберс
38'
7'
ГОЛ! 0:1!
Д. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
17
Кевин Брю
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
20
Фредди Сирс
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Престон
26
Сэм Джонстон
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
21
Петр Маларчик
ЦЗ
15
Томас Оар
ЛП
19
Люк Хиам
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
11
Бретт Питман
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
Престон
43
Крис Киркленд
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
8
Нейл Килкенни
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
4-3-1-2
1
Геркен
3
Кнудсен
15
Смит
6
Берра
4
Чамберс
17
Брю
8
Скьюз
22
Дуглас
10
Фрейзер
9
Мерфи
20
Сирс
4-4-2
26
Джонстон
15
Вудс
3
Райт
8
Каннингэм
23
Хантингтон
8
Брауне
12
Галлахер
14
Джонсон
4
Пирсон
9
Дойл
14
Гарнер
22
Дуглас
19
Хиам
19
Хиам
22
Дуглас
17
Брю
11
Питман
11
Питман
17
Брю
9
Мерфи
42
Варни
42
Варни
9
Мерфи
9
Дойл
47
Робинсон
47
Робинсон
9
Дойл
14
Гарнер
9
Хагилл
9
Хагилл
14
Гарнер
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Престон
21
Петр Маларчик
ЦЗ
33
Бартош Биалковски
ВР
15
Томас Оар
ЛП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Мик МакКарти
43
Крис Киркленд
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
8
Нейл Килкенни
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
21
Петр Маларчик
ЦЗ
33
Бартош Биалковски
ВР
15
Томас Оар
ЛП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
8
Нейл Килкенни
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Ипсвич Таун - Престон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Портмен Роуд
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