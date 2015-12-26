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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Престон
Хаддерсфилд Таун - Престон: обзор матча 26 декабря 2015
Хаддерсфилд Таун
26.12.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
3 : 1
Завершен
Престон
39'
Н. Уэллс
55'
Н. Уэллс
76'
Э. Хьюс
90+4'
А. Рич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Престон
90'
+4
ГОЛ! 3:1!
А. Рич
Пас отдал
П. Галлахер
Замена
М. Патерсон
️️️️
Д. Хогг
86'
Замена
️️️️
Э. Хьюс
81'
ГОЛ! 3:0!
Э. Хьюс
76'
72'
Замена
И. Дойл
️️️️
Д. Гарнер
67'
Замена
К. Вудс
️️️️
М. Вермийл
Желтая карточка
Д. Линч
67'
Желтая карточка
Д. Хогг
66'
65'
Желтая карточка
Д. Гарнер
61'
Замена
Д. Браунхилл
️️️️
Н. Килкенни
ГОЛ! 2:0!
Н. Уэллс
Пас отдал
Г. Банн
55'
52'
Желтая карточка
П. Галлахер
Замена
Г. Банн
️️️️
К. Демпси
45'
43'
Желтая карточка
П. Хантингтон
ГОЛ! 1:0!
Н. Уэллс
Пас отдал
Э. Хьюс
39'
Желтая карточка
Т. Смит
25'
Желтая карточка
Э. Хьюс
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
31
Джед Стир
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
44
Эмир Хьюс
ЦП
10
Кайл Демпси
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
Главный тренер
Крис Пауэлл
Престон
1
Джордан Пикфорд
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
8
Нейл Килкенни
ЦП
18
Уильям Кин
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Хаддерсфилд Таун
1
Джо Мерфи
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
33
Гарри Банн
ЦП
36
Флорент Божай
ЦФ
10
Мартин Патерсон
ЦФ
Престон
43
Крис Киркленд
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
4-3-3
31
Стир
33
Чилвел
5
Хадсон
6
Линч
2
Смит
44
Хьюс
10
Демпси
6
Хогг
9
Сканнелл
21
Уэллс
11
Лолли
3-2-3-2
1
Пикфорд
3
Рич
5
Кларк
23
Хантингтон
2
Вермийл
8
Каннингэм
12
Галлахер
14
Джонсон
8
Килкенни
14
Гарнер
18
Кин
10
Демпси
33
Банн
33
Банн
10
Демпси
6
Хогг
10
Патерсон
10
Патерсон
6
Хогг
2
Вермийл
15
Вудс
15
Вудс
2
Вермийл
8
Килкенни
8
Браунхилл
8
Браунхилл
8
Килкенни
14
Гарнер
9
Дойл
9
Дойл
14
Гарнер
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Престон
29
Мустафа Карайол
ЛВ
36
Флорент Божай
ЦФ
1
Джо Мерфи
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
Главный тренер
Крис Пауэлл
43
Крис Киркленд
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
19
Джон Уэлш
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
29
Мустафа Карайол
ЛВ
36
Флорент Божай
ЦФ
1
Джо Мерфи
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
19
Джон Уэлш
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Крис Пауэлл
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Престон
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Джон Смит'с
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