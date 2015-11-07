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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Престон
Куинз Парк Рейнджерс - Престон: обзор матча 07 ноября 2015
Куинз Парк Рейнджерс
07.11.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
0 : 0
Завершен
Престон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Престон
90'
+4
Замена
Н. Килкенни
️️️️
Д. Джонсон
88'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Д. Гарнер
Желтая карточка
Ч. Остин
78'
75'
Замена
У. Кин
️️️️
И. Дойл
Замена
Т. Чери
️️️️
Д. Хойлетт
74'
Желтая карточка
Н. Онуоха
70'
Замена
Д. Эммануэль-Томас
️️️️
Сандро
64'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
30
Сандро
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Престон
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
2
Марник Вермийл
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Престон
43
Крис Киркленд
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
8
Нейл Килкенни
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
24
Стив Мэй
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
3-1-5-1
31
Грин
15
Кончески
5
Онуоха
24
Холл
8
Фер
30
Хойлетт
20
Хенри
30
Сандро
18
Форлин
25
Филлипс
32
Остин
3-2-3-2
1
Пикфорд
2
Вермийл
3
Райт
23
Хантингтон
3
Рич
15
Вудс
8
Брауне
12
Галлахер
14
Джонсон
9
Дойл
14
Гарнер
30
Хойлетт
9
Чери
9
Чери
30
Хойлетт
30
Сандро
13
Эммануэль-Томас
13
Эммануэль-Томас
30
Сандро
14
Джонсон
8
Килкенни
8
Килкенни
14
Джонсон
9
Дойл
18
Кин
18
Кин
9
Дойл
14
Гарнер
9
Хагилл
9
Хагилл
14
Гарнер
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Престон
12
Алекс Смитис
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
43
Крис Киркленд
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
24
Стив Мэй
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
24
Стив Мэй
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Престон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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