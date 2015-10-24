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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брайтон - Престон
Брайтон - Престон: обзор матча 24 октября 2015
Брайтон
24.10.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 13 тур
0 : 0
Завершен
Престон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Престон
86'
Замена
П. Хантингтон
️️️️
М. Вермийл
84'
Желтая карточка
М. Вермийл
Замена
Д. Холла
️️️️
Д. Мерфи
79'
Желтая карточка
Э. Крофтс
74'
66'
Замена
Д. Гарнер
️️️️
И. Дойл
Замена
С. Мач
️️️️
Л. Росеньор
66'
Замена
Б. Замора
️️️️
Т. Хемед
63'
52'
Желтая карточка
К. Вудс
40'
Желтая карточка
Б. Райт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
31
Рохан Инс
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
48
Эндрю Крофтс
ЦП
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Престон
1
Джордан Пикфорд
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
21
Данни Холла
ЦП
14
Иньиго Кальдерон
ПП
7
Солли Мач
ПВ
25
Бобби Замора
ЦФ
Престон
43
Крис Киркленд
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
8
Нейл Килкенни
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
24
Стив Мэй
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
3-2-1-3
13
Стокдейл
2
Хюнемайер
23
Росеньор
31
Инс
13
Бонг
2
Бруно
48
Крофтс
10
Хемед
18
Мерфи
9
Бэлдок
3-2-3-2
1
Пикфорд
3
Райт
3
Рич
15
Вудс
2
Вермийл
8
Каннингэм
8
Брауне
14
Джонсон
12
Галлахер
9
Дойл
9
Хагилл
23
Росеньор
7
Мач
7
Мач
23
Росеньор
18
Мерфи
21
Холла
21
Холла
18
Мерфи
10
Хемед
25
Замора
25
Замора
10
Хемед
2
Вермийл
23
Хантингтон
23
Хантингтон
2
Вермийл
9
Дойл
14
Гарнер
14
Гарнер
9
Дойл
Остались в запасе
Брайтон
Престон
45
Элвис Ману
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
14
Иньиго Кальдерон
ПП
Главный тренер
Крис Хьютон
43
Крис Киркленд
ВР
8
Нейл Килкенни
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
24
Стив Мэй
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
45
Элвис Ману
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
14
Иньиго Кальдерон
ПП
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
8
Нейл Килкенни
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
24
Стив Мэй
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Брайтон - Престон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Энди Дэвис
(Хэмпшир)
Стадион:
Фалмер
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