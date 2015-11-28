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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Престон
Фулхэм - Престон: обзор матча 28 ноября 2015
Фулхэм
28.11.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
1 : 1
Завершен
Престон
78'
Р. МакКормак
11'
Д. Гарнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Престон
90'
Замена
С. Мэй
️️️️
А. Рич
Замена
Б. Прингл
️️️️
Д. Хасбэнд
89'
ГОЛ! 1:1!
Р. МакКормак
78'
74'
Замена
Д. Уэлш
️️️️
П. Галлахер
74'
Замена
У. Кин
️️️️
И. Дойл
Замена
М. Смит
️️️️
С. Паркер
74'
69'
Желтая карточка
А. Брауне
61'
Желтая карточка
П. Галлахер
Желтая карточка
Ш. Хатчинсон
58'
Желтая карточка
Д. Хасбэнд
58'
Замена
Ш. Хатчинсон
️️️️
С. Кавана
45'
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гарнер
Пас отдал
П. Галлахер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Джо Льюис
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
11
Син Кавана
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
44
Росс МакКормак
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Престон
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
2
Марник Вермийл
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
41
Кай Возер
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Престон
43
Крис Киркленд
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
19
Джон Уэлш
ЦП
8
Нейл Килкенни
ЦП
24
Стив Мэй
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
4-4-2
1
Льюис
3
Хасбэнд
19
Стирмен
3
Рим
2
Фредерикс
23
О'Хара
10
Кэрни
8
Паркер
11
Кавана
9
Дембеле
44
МакКормак
3-2-3-2
1
Пикфорд
5
Кларк
8
Каннингэм
2
Вермийл
3
Рич
23
Хантингтон
14
Джонсон
12
Галлахер
8
Брауне
9
Дойл
14
Гарнер
11
Кавана
4
Хатчинсон
4
Хатчинсон
11
Кавана
3
Хасбэнд
18
Прингл
18
Прингл
3
Хасбэнд
8
Паркер
17
Смит
17
Смит
8
Паркер
12
Галлахер
19
Уэлш
19
Уэлш
12
Галлахер
3
Рич
24
Мэй
24
Мэй
3
Рич
9
Дойл
18
Кин
18
Кин
9
Дойл
Остались в запасе
Фулхэм
Престон
1
Марек Родак
ВР
41
Кай Возер
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
12
Кали Вудроу
ЦФ
43
Крис Киркленд
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
8
Нейл Килкенни
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
41
Кай Возер
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
8
Нейл Килкенни
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Фулхэм - Престон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
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