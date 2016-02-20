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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Шеффилд Уэнсдэй
Престон - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 20 февраля 2016
Престон
20.02.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 32 тур
1 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
73'
Д. Гарнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Шеффилд Уэнсдэй
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Д. Гарнер
90'
90'
Желтая карточка
Д. Пудил
Замена
Б. Пирсон
️️️️
П. Галлахер
88'
85'
Замена
М. Матиаш
️️️️
Д. Хант
77'
Замена
Л. МакГуган
️️️️
К. Ли
ГОЛ! 1:0!
Д. Гарнер
Пас отдал
К. Вудс
73'
69'
Замена
Л. Жоао
️️️️
А. Нухиу
66'
Вторая желтая
Ф. Форестьери
Желтая карточка
Г. Каннингэм
59'
Желтая карточка
Б. Райт
57'
49'
Желтая карточка
Ф. Форестьери
Желтая карточка
К. Вудс
42'
30'
Желтая карточка
Б. Беннэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Престон
43
Крис Киркленд
ВР
19
Джон Уэлш
ЦП
8
Нейл Килкенни
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Шеффилд Уэнсдэй
12
Льюис Прайс
ВР
6
Майкл Тернер
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
10
Льюис МакГуган
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
3-2-3-1
1
Линдегаард
23
Хантингтон
3
Райт
5
Кларк
8
Каннингэм
15
Вудс
14
Джонсон
12
Галлахер
8
Брауне
14
Гарнер
4-1-2-3
27
Вествуд
32
Хант
23
Сассо
12
Лис
36
Пудил
20
Ли
10
Беннэн
23
Уоллес
45
Форестьери
9
Нухиу
88
Хупер
12
Галлахер
4
Пирсон
4
Пирсон
12
Галлахер
14
Гарнер
9
Хагилл
9
Хагилл
14
Гарнер
20
Ли
10
МакГуган
10
МакГуган
20
Ли
9
Нухиу
19
Жоао
19
Жоао
9
Нухиу
32
Хант
7
Матиаш
7
Матиаш
32
Хант
Остались в запасе
Престон
Шеффилд Уэнсдэй
43
Крис Киркленд
ВР
19
Джон Уэлш
ЦП
8
Нейл Килкенни
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
12
Льюис Прайс
ВР
6
Майкл Тернер
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
19
Джон Уэлш
ЦП
8
Нейл Килкенни
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
6
Майкл Тернер
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Престон - Шеффилд Уэнсдэй
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Главный судья:
Кейт Страуд
(Гемпшир)
Стадион:
Дипдэйл
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