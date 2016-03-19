Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Куинз Парк Рейнджерс
Престон - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 19 марта 2016
Престон
19.03.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
1 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
90+2'
И. Дойл
5'
С. Полтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Куинз Парк Рейнджерс
ГОЛ! 1:1!
И. Дойл
Пас отдал
Г. Каннингэм
90'
+2
90'
Замена
Н. Эль-Хайяти
️️️️
Д. Хойлетт
90'
Желтая карточка
Г. Холл
90'
Желтая карточка
Г. Анджелла
Желтая карточка
Д. Бэкфорд
90'
90'
Желтая карточка
А. Форлин
88'
Замена
Г. Холл
️️️️
Т. Чери
Замена
Д. Бэкфорд
️️️️
А. Рич
85'
Желтая карточка
Т. Кларк
81'
Замена
Д. Уэлш
️️️️
К. Робинсон
79'
78'
Замена
М. Луонго
️️️️
Д. Макки
72'
Желтая карточка
Д. Хойлетт
Замена
И. Дойл
️️️️
Б. Пирсон
61'
5'
ГОЛ! 0:1!
С. Полтер
Пас отдал
А. Форлин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
9
Тьяррон Чери
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Престон
43
Крис Киркленд
ВР
44
Клайв Смит
ЦЗ
2
Марник Вермийл
ЦЗ
8
Нейл Килкенни
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
42
Майкл Петрассо
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
3-2-3-2
1
Линдегаард
5
Кларк
3
Райт
3
Рич
8
Каннингэм
15
Вудс
4
Пирсон
14
Джонсон
12
Галлахер
9
Хагилл
47
Робинсон
4-5-1
12
Смитис
24
Перч
6
Хилл
5
Онуоха
33
Анджелла
9
Чери
18
Форлин
30
Хойлетт
20
Хенри
12
Макки
91
Полтер
47
Робинсон
19
Уэлш
19
Уэлш
47
Робинсон
3
Рич
10
Бэкфорд
10
Бэкфорд
3
Рич
4
Пирсон
9
Дойл
9
Дойл
4
Пирсон
9
Чери
24
Холл
24
Холл
9
Чери
12
Макки
21
Луонго
21
Луонго
12
Макки
30
Хойлетт
19
Эль-Хайяти
19
Эль-Хайяти
30
Хойлетт
Остались в запасе
Престон
Куинз Парк Рейнджерс
44
Клайв Смит
ЦЗ
43
Крис Киркленд
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
8
Нейл Килкенни
ЦП
Главный тренер
Саймон Грэйсон
13
Мэтт Ингрэм
ВР
42
Майкл Петрассо
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Остались в запасе
44
Клайв Смит
ЦЗ
43
Крис Киркленд
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
8
Нейл Килкенни
ЦП
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
42
Майкл Петрассо
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Статистика матча Престон - Куинз Парк Рейнджерс
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Энди Вулмер
(Нортгемптоншир)
Стадион:
Дипдэйл
Новости команд
Все
Престон
Куинз Парк Рейнджерс
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
2024.10.31 01:12
«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024
2024.10.30 21:35
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+