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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Престон
Вулверхэмптон - Престон: обзор матча 13 февраля 2016
Вулверхэмптон
13.02.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
1 : 2
Завершен
Престон
67'
Д. Мэйсон
17'
П. Галлахер
53'
А. Рич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Престон
86'
Замена
И. Дойл
️️️️
Д. Гарнер
Замена
Т. Роуи
️️️️
Д. Сэйвилл
85'
67'
Замена
Д. Уэлш
️️️️
П. Галлахер
ГОЛ! 1:2!
Д. Мэйсон
Пас отдал
К. Коди
67'
53'
ГОЛ! 0:2!
А. Рич
Замена
Д. Мэйсон
️️️️
Р. ван Ла Парра
45'
40'
Желтая карточка
Б. Райт
Замена
Н. Бирн
️️️️
Д. Хенри
18'
17'
ГОЛ! 0:1!
П. Галлахер
Пас отдал
Д. Гарнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
6
Этан Эбанкс-Лэнделл
ЦЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
17
Джеймс Хенри
ЦП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Вулверхэмптон
1
Эмилиано Мартинес
ВР
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Томми Роуи
ЦП
20
Джо Мэйсон
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Престон
43
Крис Киркленд
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
8
Нейл Килкенни
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
3-2-4-1
1
Икеме
23
Батт
2
Йорфа
6
Эбанкс-Лэнделл
15
Коди
2
Доэрти
3
ван Ла Парра
19
Прайс
17
Хенри
6
Сэйвилл
16
Сигурдарсон
3-2-3-1
1
Линдегаард
3
Райт
23
Хантингтон
15
Вудс
5
Кларк
3
Рич
8
Брауне
12
Галлахер
14
Джонсон
14
Гарнер
17
Хенри
14
Бирн
14
Бирн
17
Хенри
6
Сэйвилл
10
Роуи
10
Роуи
6
Сэйвилл
3
ван Ла Парра
20
Мэйсон
20
Мэйсон
3
ван Ла Парра
12
Галлахер
19
Уэлш
19
Уэлш
12
Галлахер
14
Гарнер
9
Дойл
9
Дойл
14
Гарнер
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Престон
1
Эмилиано Мартинес
ВР
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
43
Крис Киркленд
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
8
Нейл Килкенни
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
8
Нейл Килкенни
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Вулверхэмптон - Престон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Джонсон
(Уэстон-сьюпер-Мэр)
Стадион:
Мулинекс
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